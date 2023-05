Live Blog Post

Fabiana se quebró frente a sus seguidores

La cantante habló en las redes sociales y dió un aviso. Indignada dijo que volvió a su casa y la encontró toda desordenada. En su video dijo “gracias por la solidaridad por lo que me pasó, que no quiero decir mucho así no lo levantan de ningún lado".

Debido a ese mensaje, donde no explayó mucho ni dio demasiados detalles, los 300 mil seguidores que tiene en Instagram no entendían a qué se refería la artista.