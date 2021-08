Las vacunas llegan y se distribuye a las provincias. Hay miles de kilómetros hasta que llega a destino y una vez que llega tiene el mismo proceso. Hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se registra. Es un proceso sostenido; cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas se achica, hasta que vuelve a ingresas otra partida grande y la diferencia se vuelve a agrandar Las vacunas llegan y se distribuye a las provincias. Hay miles de kilómetros hasta que llega a destino y una vez que llega tiene el mismo proceso. Hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se registra. Es un proceso sostenido; cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas se achica, hasta que vuelve a ingresas otra partida grande y la diferencia se vuelve a agrandar

eduardo lopez.jpg Eduardo López. El asesor presidencial que calificó como "fracaso" el plan de vacunación.

En tanto, aclaró que "leer el Monitor Público de Vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera, tiene una complejidad muy grande que hemos explicado muchas veces" y advirtió que le "llama la atención que no se entienda, porque parece que fuera una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera, cuando está tan claro que no es así".

Antes, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak acusó de López de actuar "de mala fe". “Para que quede bien claro: no existen vacunas, al menos en la provincia de Buenos Aires, acumuladas y guardadas en ninguna heladera. Cualquier persona que haya alguna vez realizado alguna gestión en salud sabe que esto tiene que ser de esta manera, lo demás parece solamente mala fe”, dijo el funcionario.

Entrevistado por el canal A24 tras las críticas, López se defendió y dijo que el "repitió" la información publicada en el observatorio de vacunación, es decir, datos oficiales.

Dijo que la brecha entre vacunas aplicadas y las distribuidas se verificaba a lo largo de varias fechas. "Tengo el deber de informarlo. Lo de la 'heladera' fue una manera de expresar", dijo. Y se defendió:

Si distribuir significa almacenaje en tránsito, y después aplicación, entonces, habría que cambiar la palabra

"Como asesor tengo el deber de observar estos datos", reiteró.

"La idea cuando se hace esta observación es ir más rápido a que se apliquen las 2das dosis, para estar más preparados para la variante delta", afirmó.

Pidió "en vez de generar una polémica" avanzar con la vacunación. "El éxito de la vacunación del Gobierno es el éxito de todo", dijo.