"Nosotros no tenemos posibilidad de frenar la inflación si la ciudadanía no confía en la moneda, y la ciudadanía no confía en el peso porque sabe que el peso tarde o temprano se devalúa. El tipo de cambio sube y eso se pasa a precios, es un proceso histórico en nuestro país que nos ha llevado a quitarle 13 ceros a la moneda, crear nuevas monedas y destruirlas como pasó con el austral", explicó Cacace.

A su vez, y consciente de que su proyecto puede que nunca tenga tratamiento en el Congreso, el legislador de Juntos por el Cambio consideró que "el gran mérito del proyecto de ley de dolarización ha sido generar ese debate, que ahora muchos otros políticos, analistas y académicos se animan a hablar de la dolarización, tema del que tenían prejuicios o tabú hablar".

"Aquí -en el país- hay algo contradictorio, todos los argentinos preferimos el dólar, ahorramos en dólares, pero hablar de dolarización produce miedo ¿por qué? porque hay prejuicio", sentenció el diputado nacional.

A su vez, consideró que el haber presentado un proyecto de ley en el Congreso para discutirlo "creo que ha ayudado a desactivar ese prejuicio y cada vez el tema se discute más, y además, mientras la inflación avanza, mayor interés hay en ese tema".

"Creo que el tema va a avanzar más, sobre todo cuando la inflación siga subiendo y no haya otra forma que se encuentre para resolverla", opinó.

Aunque no presentó una propuesta oficial en el Congreso Nacional, fue Javier Milei quien inicialmente instaló el tema de dolarización, y en ese sentido, el legislador Alejandro Cacace dijo que comparte algunas ideas con el libertario, pero se desligó de otras posturas del economista que le resultan inviables.

"Su crecimiento -el de Milei- tiene que ver con la insatisfacción general que hay con el sistema político, con la falta de respuesta de la política a estos problemas que hay... y esa insatisfacción se produce en buscar a estos emergentes que están fuera del sistema", opinó sobre el libertario.

Y añadió: "Me parece que no hay que hacer evaluaciones en términos personales de los dirigentes, sino en base a sus ideas. En algunas ideas se puede coincidir y en otras no. Por ejemplo, me parece que este tema de resolver la inseguridad a raíz de la libre compra de armas es un error, incluso ya hemos visto lo que ocurre en Estados Unidos con esa política y como hay masacres a partir de que cualquier persona sin control acceda a armas, así que creo que no hay que comprar un slogan sino debatir políticas en serio".

El Congreso Nacional, los proyectos y la agenda de la gente

Por otro lado, y consultado sobre si el Congreso de la Nación realmente discute temas de importancia para la sociedad argentina, el diputado Alejandro Cacace consideró que, si bien "faltan cosas", en el Parlamento se debaten y aprueban leyes que solucionan problemáticas de millones de argentinos.

"Desde luego que en el Congreso se discuten en las comisiones temas que son importantes para los argentinos... actualmente, por lo general, son iniciativas que vienen desde el Poder Ejecutivo", dijo Cacace, respecto a proyectos, por ejemplo, en materia económica.

"Por ejemplo, se trató el alivio fiscal a los monotributistas y autónomos, tema que afecta a más de 4 millones de personas... Además, también se está debatiendo la reforma de la ley de alquileres, que también afecta a millones de personas", describió.

De todos modos, el legislador de Juntos por el Cambio admitió que "a veces falta una discusión más amplia sobre los temas principales de preocupación de los ciudadanos".

Y en esa línea, consideró que la política debe abordar "temas más complejos", como es el caso de "la inflación y de la inseguridad", y en esa línea opinó que "a veces esto no ocurre por la falta de consenso que hay entre los partidos políticos en como abordar esos temas".

Por otro lado, Cacace también admitió que es una deuda pendiente de la dirigencia política abordar temas que incluyan a las juventudes, ya que actualmente, y según datan varios estudios recientes, gran parte de los jóvenes argentinos no se sienten representados por ningún espacio político.

"Creo que esta apatía -de los jóvenes- tiene que ver con esto de la agenda de la política. Muchas de las temáticas de los jóvenes, del acceso al empleo, tener una primera experiencia laboral, el acceso a la vivienda propia, no están en agenda... Ven que faltan oportunidades en nuestro país a partir de que no hay estabilidad, y es una responsabilidad de la política resolverlas", sentenció.

Sobre Juntos por el Cambio y el 2023

Por último, y consultado respecto al futuro de la coalición opositora y lo que será definir las candidaturas para el 2023, Alejandro Cacace aseguró que en Juntos por el Cambio "todo se definirá a través de unas PASO" y celebró que el espacio opositor tenga un abanico de posibilidades presidenciables.

"Juntos por el Cambio tiene una regla, y lo que establece es que la decisión de sus candidatos es a partir de las PASO, nosotros consideramos que esa es la mejor herramienta para que la ciudadanía determine quienes son nuestros candidatos, y afortunadamente tenemos varios", dijo.

En esa misma línea, dio algunos nombres como el de Facundo Manes y Gerardo Morales candidatos por la Unión Cívica Radical (UCR), y figuras del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri. "Pero lo bueno es que acá -en JxC- nadie va a designar ninguna cúpula sobre quién es el candidato, sino que eso va a regir desde las PASO, distinto a lo que suele ocurrir en el frente oficialista", espacio en donde por lo general, el candidato es impuesto a dedo.