Tucumán vota el 14/5, Manzur cierra la valija ¿quién lo reemplaza?

Consultado sobre el binomio, Jaldo contestó: “Juan Manzur es el presidente del Partido Justicialista de Tucumán, el conductor del peronismo en la provincia y el vicepresidente del Movimiento Nacional Justicialista. En cuanto a mi candidatura, vamos a esperar el cronograma electoral que comienza con la firma de este decreto y que la Junta Electoral vaya fijando los términos. Cuando sea la presentación de los candidatos, haremos el anuncio".

La idea es que Manzur sea el vice de Jaldo para 2023, pero para eso debe renunciar a la Jefatura de Gabinete porque la campaña se avecina: "Hay que esperar un poquito, en algún momento tengo que volver. Así que hay que esperar", dijo sobre su renuncia al cargo nacional.

¿Vuelve Cafiero?

En Urgente24 ya anticipamos la salida de Manzur y la urgencia de Alberto Fernández para encontrar quién será su reemplazo en la Rosada, no obstante, ya se especula con que no le dará muchas vueltas al asunto y desembarcará en el cargo un viejo conocido: Santiago Cafiero, quien en el inicio de la gestión albertista ya ocupó ese puesto pero lo tuvo que dejar tras las derrota de las PASO del FDT en el 2021, cuando CFK publicó una carta en la que pidió cambiar a "los funcionarios que no funcionan".

En ese sentido, es probable que finalmente sea Santiago Cafiero quien regrese como jefe de ministros en la Casa Rosada, pero con su llegada ahora le queda al Ejecutivo decidir quién ocupará el cargo que deja vacante Cafiero, es decir, el de Canciller de la Nación.

En ese escenario, trascendió sería designado como Canciller el actual embajador de la Argentina en Estados Unidos Jorge Argüello, lo que según el Gobierno, reforzaría el alineamiento con la administración de Joe Biden.

Qué vota Tucumán

En las elecciones provinciales se votará para renovar 347 cargos: la gobernación y la vicegobernación, 19 intendencias, 184 concejalías, 93 comisiones comunales y 49 bancas de la Legislatura.

