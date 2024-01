The Guardian: Javier Milei bajo la lupa por fascismo ¿...?

Esta organización fue fundada en 1981 por un ciudadano británico, Antony Fisher. Fisher también fue el fundador del Instituto de Asuntos Económicos (IEA), uno de los primeros miembros de la Red Atlas. La AIE creó, en gran medida, la plataforma política de Liz Truss. En una conversación por video el día de su "mini" presupuesto con otro miembro del instituto, su entonces director general, Mark Littlewood, observó:

"Ahora estamos enganchados por ello. Si no funciona, es culpa tuya y mía". No funcionó, de hecho, se estrelló espectacularmente, con un gran costo para todos nosotros, pero, gracias a los medios de comunicación del Reino Unido, incluida la BBC, que continúan tratando a estos fanáticos cabilderos corporativos como proveedores de las sagradas escrituras, están libres de culpa.

El año pasado, la AIE apareció en los medios británicos un promedio de 14 veces al día: incluso más a menudo que antes del desastre que ayudó a infligir al Reino Unido. Casi nunca se cuestionó quién lo financia o a quién representa. Los tres pares nominados por Truss en su lista de honores de renuncia han trabajado para o con organizaciones pertenecientes a la Red Atlas (Matthew Elliott, Alianza de Contribuyentes; Ruth Porter, de la AIE y Policy Exchange; Jon Moynihan, AIE). Ahora, al igual que los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, se les han otorgado poderes vitalicios para dar forma a nuestras vidas, sin consentimiento democrático. Truss también propuso a Littlewood, pero su recompensa por destrozar la vida de la gente fue bloqueada por la comisión de nombramientos de la Cámara de los Lores.

¿Y quiénes, a su vez, son los Junk tanks? Muchos se niegan a revelar quién los financia, pero a medida que la información se ha ido filtrando hemos descubierto que la propia Red Atlas y muchos de sus miembros han tomado dinero de las redes de financiación establecidas por los hermanos Koch y otros multimillonarios de derecha, y de las compañías petroleras, de carbón y tabaco y otros intereses que desafían la vida. Los junks no son más que los intermediarios. Van a la batalla en nombre de sus donantes, en la guerra de clases librada por los ricos contra los pobres. Cuando un gobierno responde a las demandas de la red, responde, en realidad, al dinero que la financia.

Los tanques de dinero oscuro, y la Red Atlas, son un medio muy eficaz para disfrazar y acumular poder. Son el canal a través del cual los multimillonarios y las corporaciones influyen en la política sin mostrar sus manos, aprenden las políticas y tácticas más efectivas para vencer la resistencia a su agenda, y luego difunden estas políticas y tácticas por todo el mundo. Así es como las democracias nominales se convierten en nuevas aristocracias.

También parecen ser expertos en moldear la opinión pública. Por ejemplo, en todo el mundo, los tanques basura neoliberales no solo han presionado para que se tomen medidas extremas contra las protestas, sino que han demonizado con éxito a los manifestantes ambientales como "extremistas" y "terroristas". Esto podría ayudar a explicar por qué los activistas medioambientales pacíficos que bloquean una carretera son rutinariamente golpeados, pateados y escupidos, y en algunos lugares atropellados o amenazados con armas de fuego, por otros ciudadanos, mientras que los agricultores o camioneros que bloquean una carretera no lo son. También podría explicar por qué apenas hay un murmullo de cobertura mediática o preocupación pública cuando se imponen penas extremas: como la sentencia de seis meses de prisión impuesta en diciembre al activista climático Stephen Gingell por marchar lentamente por una calle de Londres.

Pero lo peor está por venir. Donald Trump nunca ha desarrollado una plataforma propia coherente. No tiene por qué hacerlo. Sus políticas han sido escritas para él, en un Mandato de Liderazgo de 900 páginas producido por un grupo de think tanks liderados por la Fundación Heritage. La Heritage Foundation es miembro de la Red Atlas. Muchas de las propuestas del "mandato" son, francamente, aterradoras. No tienen nada que ver con las demandas públicas y todo que ver con las demandas del capital.

Cuando Friedrich Hayek y otros formularon por primera vez los principios del neoliberalismo, creyeron que defendería al mundo de la tiranía. Pero a medida que llegaba el gran dinero y se creaba una red internacional de think tanks neoliberales para desarrollar y articular sus demandas, el programa que se suponía que nos liberaría se convirtió en una nueva fuente de opresión.

En Argentina, donde Milei ha ocupado el vacío dejado por el craso desgobierno de sus predecesores y es capaz de imponer, al más puro estilo de la doctrina del shock, políticas que de otro modo serían ferozmente resistidas, los pobres y las clases medias están a punto de pagar un precio terrible. ¿Cómo lo sabemos? Porque programas muy similares se han aplicado a otros países, empezando por Chile, vecino de Argentina, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973.

Estos tanques de basura y hojarasca son como las proteínas de un virus. Son los medios por los cuales el poder plutocrático invade las células de la vida pública y toma el control. Es hora de que desarrollemos un sistema inmunológico, para fortalecer el músculo democrático y republicano- en el estricto sentido de la palabra "cosa pública"- sistema encogido y arteroesclerotizado por la inacción de los gobiernos precedentes y por las polarizaciones inseminadas en el pueblo, como se inseminaba otro régimen que recuerdo, si se me permite, a través de libros de primer grado.

Ellos lo saben. Si son capaces de educar en la ignorancia, salen siempre victoriosos e ilesos, como los virus que mencionamos que nos rompen desde dentro hacia afuera, muchas veces, mediante vectores foráneos.

