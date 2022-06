Soledad Acuña reprobó el "populismo educativo" del gobierno

Fue cuando hicimos que la inclusión vaya empujando de a poco la exigencia. Para que todos estén adentro de la escuela no evaluamos, no miramos. La escuela deja de ser el lugar donde se enseña y es el lugar donde se contiene y se da de comer. Es una falsa mirada de la inclusión Fue cuando hicimos que la inclusión vaya empujando de a poco la exigencia. Para que todos estén adentro de la escuela no evaluamos, no miramos. La escuela deja de ser el lugar donde se enseña y es el lugar donde se contiene y se da de comer. Es una falsa mirada de la inclusión