"Si esto fracasa, también arrastrará al kirchnerismo"

Por ejemplo: el acuerdo con el FMI. No pasaron 5 días del anuncio que aparece la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados. Lo mismo con las cartas de Cristina. Con esa neutralización permanente, el Gobierno no capitaliza esas medidas, no gana adeptos y pierde parte de los que ya tiene Por ejemplo: el acuerdo con el FMI. No pasaron 5 días del anuncio que aparece la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados. Lo mismo con las cartas de Cristina. Con esa neutralización permanente, el Gobierno no capitaliza esas medidas, no gana adeptos y pierde parte de los que ya tiene