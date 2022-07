Sergio Massa es el "diablo" pero también oportunidad (¿?)

Poco después, retuiteó una nota publicada en relación con ese GIF en el que "el diablito" bailaba rodeado de múltiples caras de satanás. En esa publicación no nombró al tigrense pero tampoco fue necesario, era muy obvio. Además sus posteriores dichos contra Massa en La Rural confirmaron que “Lilita” se refería a él.

Por otro lado el titular de la UCR Gerardo Morales, se diferenció de Carrió y declaró en diálogo con diversos medios que Sergio Massa representaba “una oportunidad para el país”.

"Es una oportunidad para el país, en tanto se ordenen las cosas. El propio Sergio Massa dijo que iba a hacer anuncios el miércoles, creo que hay una buena expectativa del mercado", sostuvo el jefe del radicalismo. Además tener en cuenta que existe una amistad política reconocida de Massa con dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta y Cristian Ritondo, del PRO, y el propio Gerardo Morales, de la UCR.

Por su parte, los máximos referentes del PRO Mauricio Macri y Patricia Bullrich se mostraron más o menos alineados con la postura de Carrió, aunque menos contundentes.

image.png La amistad entre Sergio Massa con claves referentes de JxC, Morales, Larreta y Ritondo podría generar una crisis interna luego de los anuncios del próximo miércoles.

Cuando el desembarco de Massa al ejecutivo era un simple rumor, el fundador del PRO declaró: “Es parte del mismo Gobierno que ha perdido la noción de dónde está parado”. Y añadió determinante: “Son todos parte del mismo gobierno, que ha perdido noción de dónde está y está totalmente inmovilizado lamentablemente”.

La titular del PRO, Patricia Bullrich fue más tajante. Para ella, Massa no es alguien que inspire confianza: “Massa ha sido una persona que no ha sido consecuente con sus ideas. Hemos tenido un Massa capitalista, después tuvimos un Massa que votó la ley para prohibir la ley de despidos cuando nosotros estábamos en el gobierno. Un Massa que aumentó el impuesto a las rentas y un Massa que estuvo con la 125 y después un Massa que estuvo con Cristina”, afirmó en una conferencia de prensa en Mar del Plata Y agregó: “No sí Massa tiene claras las ideas. No es una persona que genere confianza”.

Miguel Pichetto, líder del encuentro republicano federal fue más cauto. "Sergio Massa ya estaba en el gobierno, era una figura importante. Muchas estructuras dependían de funcionarios designados por él", expresó en diálogo con País Adolescente, de Fernando González por CNN.

Y continuó: "Para analizar la propuesta económica hay que verla, escuchar sus ideas, ver si tendrá vínculos con sectores productivos primarios o si continúa con la política de restricción. Sería injusto hacer un análisis sin que el Ministro haya expresado sus ideas".

Además sintetizó su pensamiento respecto a la crisis de gobernabilidad. "Vivimos un hecho sin precedentes, el vacío del presidencialismo".

Como se ve, las opiniones de los referentes más relevantes de los distintos sectores del JXC difieren demasiado como para creer en la vigencia de la unidad que tanto presumen. Las diferentes visiones dentro de JxC generará posiblemente una crisis interna luego de los anuncios del próximo miércoles de Sergio Massa.

En la oposición quieren evitar un desmadre por una posible convocatoria del Gobierno al diálogo, mientras se mantienen las inquietudes por la amistad entre los dirigentes de JxC mencionados con el flamante superministro Massa. Mientras, Horacio Rodríguez Larreta se limita a expresar: “No es un tema de personas o nombres, acá hasta que no tengamos un plan, un rumbo claro, es imposible". Cristian Ritondo, también amigo de Massa aún no se pronunció sobre el asunto.

