Senado, última jornada ¿Hay dictamen o no hay?

Tanda 1: El RIGI bajo la lupa

El cuarto intermedio fue interrumpido por Pedro Pascuttini, representante de la la Cámara de Tabaco de Jujuy. El productor tabacalero cuestionó la estructura impositiva sobre los cigarrillos, que "menguó los ingresos" de esa industria desde el 2018.

"Venimos a ponerle fin a este festival. Con esos recursos los productores pagan jornales, cuidan a sus familias, invierten, siguen sobreviviendo. Es una actividad artesanal, de mano de obra intensiva. Somos el segundo tomador de mano de obra después del Estado en provincias como Jujuy, Misiones y otras productoras. Eso va al desarrollo de los pueblos. La producción se exporta en un 85%, lo que representa divisas", expresó Pascuttini.

Además, pidió celeridad en la sanción de la Ley Bases, en la que se incluyó reformas sobre el régimen tabacalero. "Tenemos que ponerle fin a esta discusión. Nosotros producimos, damos trabajo, lo nuestro es eso", sentenció.

A continuación, habló Daniel Rosatto, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA). "Estamos acá en representación de los industriales PYME. Tenemos una gran preocupación ya que la industria PYME está atravesando una situación muy grave por la recesión. Estamos perdiendo más de una PYME por día por la devaluación, la inflación y otras variables", aseguró.

Al mismo tiempo, habló sobre la competitividad. "Los costos de producción hacen que no seamos competitivos. La materia prima, los impuestos, la energía es más cara que a nivel internacional. Y nos abren las importaciones para bajar los costos. El Gobierno tiene que evaluar técnicamente por qué no somos competitivos. Nos tienen que dar las herramientas para poder producir a un costo más barato. El problema es que tenemos que bajar los costos a nivel nacional. Las empresas grandes tienen que ser reguladas, los formadores de precios", reclamó.

El dirigente señaló que "esto ya se vivió en los 90' y eso significó la ruptura de la familia argentina". "No podemos volver a repetir eso", agregó señalando al RIGI como una medida beneficiosa para los capitales externos.

Luego de ello se expresó Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PYMES. "No se puede festejar el 8,8% de inflación, es alta. La realidad es la caída de la actividad económica, las empresas están cerrando. El crecimiento de desempleo es exponencial", agregó el dirigente PYME sobre las políticas actuales.

En ese orden, González advirtió que "las PYMES van a desaparecer con el RIGI". "Es el acta de defunción de la industria nacional. ¿Ustedes van a firmar esto, senadores?", disparó.

Luego del empresario, habló el senador por Formosa, José Mayans. "Han llegado facturas de 1000 dólares a las PYMES, la inflación de este mes es de 8,8% en dólares. ¿Están en condiciones las PYMES de acercarse a la canasta básica, que es de 1000 dólares?, es la parte que Economía no está viendo", cuestionó el legislador kirchnerista.

En reemplazo de representantes de la CAME, asistió Lucio Paspose, representante de Cámara Tabacalera de Salta. "El valor del paquete de cigarrillo, el 78% son impuestos. El Estado debería capturar 2400 millones de dólares de las ventas totales. Actualmente solo se recaudan 600 millones por ese concepto. La Ley de Bases viene a subsanar esa situación. Los costos productivos genera que los ingresos de las empresas estén diezmados. La ley vigente, si se cumpliera, sería lo que necesita el productor", dijo el empresario reclamando un retorno de esa presión impositiva al sector.

Posteriormente, la senadora bonaerense Juliana Di Tullio también acompañó los cuestionamientos al RIGI. "Yo vivo en el Conurbano y también se cómo se sienten las políticas anti empresa, anti PYME. Vivo en Morón, salgo a la calle y se siente, la desocupación, el hambre, inmediatamente", criticó.

La senadora Silvia Sapag (Neuquén / UP) dijo que la experiencia en su provincia desde que Repsol se instaló hace años, antes de Vaca Muerta, y la tendencia sigue, es que las empresas extranjeras no han 'derramado' a las Pymes locales. Que todos creen que Neuquén es millonaria por Vaca Muerta pero "la verdad es que somos pobres. El desarrollo de Vaca Muerta es lo que nos va a pasar en todo el país. El pueblo donde está la actividad petrolera del país era un pueblito rural, que apenas tenía unas pocas casas entre el río Neuquén y cuesta de la meseta. El pueblo no tiene gas, no tiene cloacas, no agua. Los obreros viven en contenedores, han hecho como castillos de contenedores. Las empresas no gastan un mango en que sus trabajadores vivan mejor. Estamos hablando de la Patagonia. Uno viaja por ahí y no hay dónde ir al baño. Eso vienen a hacer, a chuparnos todo. Eso pasa ahora en mi provincia".

Agrega que en la ciudad de Neuquén hay 48 villas porque la gente no tiene donde vivir.