Semana clave para definir inflación de mayo y poder en FdT

La economía argentina viene dando de comer y mucho a los medios nacionales y extranjeros. Días atrás la imprecación de Sergio Massa: "A los argentinos no nos cabe un quilombo más" dio mucha tela qué cortar en los medios periodísticos. Pero a esta suerte de clamor por la unidad - aunque más no fuere del Frente de Todos- espetada por el ministro de economía no le ayuda lo que a todas luces se muestra como una separación cada vez más irreversible del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Economía juega 'el resto' que le pueda quedar para intentar que la inflación de mayo no supere a la de abril. Impedir la 'espiralización' de los precios es clave. Abrir la importación es muy buena medida para evitar la especulación de los intermediarios con los productos frescos. El impacto de la sequía es magnificada por algunos, no hay duda de esa peligrosa acción contra los consumidores. En la acción que pueda acertar o errar Economía también se juegan definiciones en el Frente de Todos (FdT), ahora que el ministro de Economía se encuentra ya en pulseada directa con el presidente Fernández y su deseo de ubicar a su grupo de protegidos en las listas de precandidatos del oficialismo.