Últimas encuestas en 3 provincias y licuación de Juan Manzur

Vaya uno a saber qué inventan durante el fin de semana, luego del nuevo revés con la inflación, el ministro y sus colaboradores -Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur y Lisandro Cleri, entre otros- pero los gobernadores enfrentan sus propios desafíos.

De paso, miren a Axel Kicillof evaluando él también desdoblar.

Santa Fe

¿Votará PBA tal como la Provincia de Santa Fe, el 10/09, o sólo es una amenaza (otra más) a Alberto Fernández?

En Santa Fe, de paso, se cerraron listas para las PASO del 16/07. El PJ, con sorpresas y negociaciones hasta la medianoche: el senador nacional Marcelo Lewandowski es el candidato a gobernador de Omar Perotti, quien será candidato a diputado provincial (un salvavidas de plomo para la lista oficial). El binomio es Lewandowki/Silvina Frana, actual ministra de Obras Públicas de la provincia.

Lista propia de los K: diputado nacional Marcos Cleri / Alejandra Obeid.

Y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, otra (¿albertista?): Leandro Busatto / Norma López, concejala de Rosario.

También va con lo suyo el Movimiento Evita (¿mancha venenosa?) con Eduardo Tonioli al frente.

Juntos por el Cambio, ya anunció 2 listas:

Carolina Losada / Federico Angelini (senadora nacional y diputado nacional - presidente del PRO, simpatizantes ambos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich ).

(senadora nacional y diputado nacional - presidente del PRO, simpatizantes ambos de ). Maximiliano Pullaro / Gisela Scaglia (ex ministro de Seguridad provincial y dirigente de Evolución / UCR, y la vicepresidenta del PRO de Santa Fe, con José Corral, ex presidente de la UCR nacional y ex intendente de la capital provincial como 1er. candidato a diputado provincial. Horacio Rodríguez Larreta les da un envión).

El Partido Socialista tendrá su oferta: Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, y Eugenio Fernández.

Clara García, viuda de Miguel Lifschitz, irá al frente de una lista de precandidatos a diputados provinciales, que competirá con la del ex gobernador Antonio Bonfatti, competidor eterno del fallecido Miguel.

https://twitter.com/josecorralSF/status/1657164775061635074 Quiero contarte que acepté la propuesta de encabezar la lista de Diputados provinciales junto a @maxipullaro para gobernador. pic.twitter.com/Vlt7HoXp5U — José Corral (@josecorralSF) May 12, 2023

Acerca de Juan Manzur

"¿El principio del fin del manzurismo?", se pregunta el diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán. Con la firma de Fernando Stanich, un fragmento:

"(...) Desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de las elecciones para revisar la validez de su candidatura, Manzur no mostró reflejos para salir del atolladero. El martes por la tarde tuvieron que calmarlo: llegó a deslizar la posibilidad de desconocer el fallo y que se votara igualmente mañana. Luego, evitó mostrarse en público hasta el día siguiente, escabulléndose en un vehículo por una salida lateral de la Legislatura. En la noche del jueves, cuando confirmó que se bajaba luego de un segundo revés propinado por los jueces supremos, protagonizó una conferencia de prensa improvisada. Al punto que primero dijo que el nombre de su reemplazante lo resolvería el Partido Justicialista y luego no pudo contenerse y lanzó al ruedo a Miguel Acevedo, ante un rostro adusto de Osvaldo Jaldo indisimulable. Y el corolario fue ayer, cuando bajó a una plaza Independencia semivacía para mostrar fortaleza, pero terminó sobreactuando en su rol de jefe de campaña de la fórmula Jaldo-Acevedo. A quienes, dicho sea de paso, no les compartió el micrófono para que pudieran hablar ante la militancia convocada.

En menos de una semana, Manzur se dio el golpe de realidad que intentaba disimular con su postulación a vicegobernador. El poder, más temprano que tarde, pasa de manos. Desde que anticipó que pugnaría por secundar al tranqueño en la fórmula buscó transmitir tranquilidad a sus interlocutores. A todos les dijo en más de una ocasión que no llegarían malas noticias desde Buenos Aires. A juzgar por el desenlace, hay únicamente dos opciones: o le mintieron o sus operadores no tenían el peso suficiente para una patriada semejante. Cualquiera sea el caso, los hechos muestran que esta semana el gobernador acabó derrotado y que dilapidó una de sus últimas cartas para jugar en el plano nacional. (...)".

https://twitter.com/eltucumano_ok/status/1657101537234112538 El gobernador Juan Manzur dio un discurso frente a Casa de Gobierno en donde habló de la nueva fórmula oficial. “El jefe de campaña del peronismo en Tucumán soy yo. Yo soy el jefe y Osvaldo Jaldo el gobernador”, dijo.#Elecciones2023 #Tucuman #Manzur pic.twitter.com/zUDrQICZyu — el tucumano (@eltucumano_ok) May 12, 2023

Los Supremos

Si se habla de Tucumán (y San Juan), hay que mencionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A propósito de esto, un fragmento del sabio Oberdán Rocamora en Jorge Asis Digital:

"(...) Aparte de no haber tenido nunca política judicial, el Profesor Alberto ni siquiera tuvo interlocución con la Corte Suprema.

El contacto entre el gobierno y la Corte era el ministro Eduardo de Pedro, El Wado. Presentable de La (Agencia de Colocaciones) Cámpora que sabe hacerse el nudo de la corbata. Combinarla con ambos oscuros.

Pero El Wado con Alberto no se comunica ni por WhattsApp.

En diciembre de 2019 la señora ministra Marcela Losardo les realizó una amena visita de cortesía.

Y se registró un contacto con el ministro Soria. Los visitó para retarlos con la lectura de un papel cargado de reclamos.

Consecuencia del error compartido. Haber nacionalizado la situación judicial de La Doctora.

Herencia de la pasión recaudatoria de El Furia. Había generado los descalabros de “marroquinería” que entonces nadie podía juzgar. Menos podrían comentarse por la silenciosa colaboración de los medios.

La “política” corrupta cayó en el error de entregar a La Doctora para purgarse.

Y Alberto, profesor universitario, abogado cargado de contactos en Comodoro Py, no hizo un pepino para componer ninguno de los quilombos sin solución que arrastraba la vicepresidenta. Hasta convertir al peronismo entero en víctima de la mala hotelería. Recurso de espuma que estaba superado desde Al Capone. Y Alberto, profesor universitario, abogado cargado de contactos en Comodoro Py, no hizo un pepino para componer ninguno de los quilombos sin solución que arrastraba la vicepresidenta. Hasta convertir al peronismo entero en víctima de la mala hotelería. Recurso de espuma que estaba superado desde Al Capone.

Y justamente movilizado por la ficción del Lawfare, o La Mafia del Bien, el gobierno fragilizado decidió declarar la guerra al Poder Judicial.

Como sostuvo Georges Clemenceau, cuando alguien va a la guerra siempre puede recibir un estampido.

Los ilusos de la causa perdida creyeron que era gratis desgastar a los Supremos con juicios políticos y manifestaciones festivas. La vida por Hotesur.

Pero los esperaron, otra vez, y los embocaron, con otro misil.

Ahora a llorar al “Patria”. (...)".