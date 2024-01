Santa Fe prohíbe que las escuelas privadas aumenten sus cuotas sin límite

Una vez que el representante de las instituciones educativas privadas aclaró la situación, detalló que: “al mes de enero, cuando se están por transferir salarios, no solo no hubo aumentos, sino que tampoco se ha respetado la cláusula de actualización salarial porque el gobierno no lo puede incrementar. Entonces, respecto al salario y a la cuota, no hay aumentos al día de hoy. El sistema de arancel amientos marca que podemos cobrar cuotas de marzo a diciembre, es decir que en estos meses no se paga cuota”.