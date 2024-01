Santa Fe sufre un brote de dengue y desde Salud avisan que no se puede detener

Uboldi advirtió que el brote de dengue en la provincia no se puede contener, porque los contagios crecerán en el verano, debido a que la cantidad de mosquitos aumenta, y a que "Muchas personas no se animan a perder el presentismo laboral y circulan hasta que se sienten muy mal y van a los hospitales". Ante este escenario, la secretaria pidió "que quienes presenten síntomas no esperen hasta sentirse muy mal, sino que acudan a un efector lo antes posible" para evitar internaciones.