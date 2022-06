Rápidamente, el cruce entre Moritán y el Frente de Todos se viralizó en redes sociales, y la mayoría de los internautas bancaron la postura del legislador porteño que responde a Ricardo López Murphy.

"Pido un gran aplauso para el esposo de Pampita que demolió a un kirchnerista en la Legislatura. Un diputado con los huevos bien puestos... Excelente lo de Roberto García Moritán en La Legislatura Porteña. Se le planto al kirchnerismo y le dijo lo que pensamos todos "No le tenemos más miedo, el pueblo es nuestro, deje de mentir"... Si García Moritán le metía un viaje en la boca al Kirchnerista, creo que lo militaba hasta el 2100 para presidente de la Nación. Muy bien!! Para que aprendan a que no le tenemos miedo a estos salames patoteros! Soy Moritanista del primer Moritán", fueron algunos mensajes que se leyeron en las redes sociales.

Se pikó en la Legislatura nivel Moritan SE PARÓ Y SE LE PLANTÓ A UN KIRCHNERISTA. Al fin uno con huevos hermano, AL FIN.

Luego, fue el mismo Roberto García Moritán quien compartió un fragmento del cruce en su cuenta de Twitter, y acompañado de un video escribió:

"Yo no me dejo apretar por ningún puntero ni por los que se venden como defensores de los pobres para sentarse en una banca a vivir de ellos. No les tengo miedo, ridículos. Vamos a destruir el clientelismo, les guste o no".