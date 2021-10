Rápidamente, agregó que no es el único problema. La falta de plan económico -tal como lo advierten el FMI y la Casa Blanca- es otro grave problema: “Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda”.

Por su parte, Feletti adelantó que se instalará un “Observatorio Nacional de Precios” para monitorear el cumplimiento del programa Más Precios Cuidados, pero no dio mayores precisiones.

Se trata de un organismo que no es nuevo, sino que fue creado por la ley N° 26.992 de 2015 y puesto en marcha el pasado 20 de abril, cuando todavía estaba en el cargo Paula Español.

El Observatorio fue creado “con el objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el Territorio de la Nación”, según dice la resolución 397/2021.