Relato K: Pese a la derrota 2021, FdT termina mejor que JxC

¿Por qué la Casa Rosada necesita instalar el triunfo en vez de derrota? Porque la opción Alberto Fernández 2023 sólo se sostiene en un escenario de triunfo, y una derrota sólo abre el abanido de precandidatos alternativos en el FdT.

Vamos a 3 recortes de medios que alimenta la pauta publicitaria del gobernante JxC, y que exponen el enfoque del FdT sobre la situación:

1. Horacio Verbitsky, El Cohete a la Luna

Observar en este fragmento que contrasta la desunión de JxC con la aparente unidad de FdT, y en nombre de esa cohesión -que no es tal-, CFK decide no responderle a Alberto Fernández, desesperado por consolidar su ambición 2023. También es interesante el protagonismo que le concede a la macrista señal de noticias LN+ como vocero de la oposición y no de un ex Presidente que no ganaria hoy las elecciones (Mauricio Macri):

"(...) El proceso electoral y sus coletazos anticipan el nuevo escenario para lo que resta del mandato presidencial. La oposición está dividida en 10 bloques en la Cámara de Diputados y 7 en el Senado, lo cual la condujo a dos desastres en las primeras sesiones de Diputados:

(...) Los gobernadores que se sumaron a la estudiantina liderada por la voz cocobasilesca de Cristian Ritondo, que no se consigue así nomás, tendrán tiempo de arrepentirse. No es que el gobierno los amenace, como dijo el ingenuo cordobés Juan Schiaretti, sino que ellos le pusieron en la mano esa herramienta deletérea. Lo mismo habían hecho en 2010, pero no aprendieron de la experiencia. La paridad de las dos coaliciones en ambas cámaras hace previsible una reiteración de episodios similares. Rodríguez Larreta no se lo agradecerá a Ritondo, el adjunto de su ex subordinada María E. Vidal.

El furor de la señal de noticias de La Nación contra los dirigentes opositores que manejaron la sesión, desbordó todos los límites, con periodistas violando off the record con dirigentes políticos para apostrofarlos en cámara en términos soeces. Algunos miembros del PRO y la UCR comienzan a advertir que el odio contra la política distingue cada vez menos entre las distintas fuerzas partidarias y que, aún si volvieran al gobierno en dos años, deberían lidiar con un fenómeno inquietante. Para ordenar este pandemonio, se tramita establecer una mesa de conducción de 15 miembros. Para mesa chica, un poco exagerada, pero los términos de unidad no dan para más.

La situación en el oficialismo es más calma, porque hay una conducción, aunque no todos se resignen. En una entrevista con el bisemanario Perfil y en una nota patrocinada en Infoemba (antes se llamaba publicidad no tradicional o chivo), el Presidente Alberto Fernández tomó distancia de la Vicepresidenta. Dijo que su experiencia no le servía de mucho porque las circunstancias habían cambiado, negó que fuera su jefa y anunció que dentro de dos años buscará la reelección, previa una primaria abierta. Desde el kirchnerismo se decidió no responder, por sentido de la realidad. Hablar en este contexto de la próxima elección presidencial no sintoniza con los intereses de ningún sector de la sociedad. Tiempo al tiempo.

Horacio Verbitsky lo presenta a Sergio Berni enfrentado a CFK y casi afuera del FdT, junto a un extremo chauvinista con Santiago Cúneo, etc.

Entre una y otra coalición, basculan algunos personajes con ambiciones. De aquí al 2023, está abierto el libro de pases. Un anotado es el aún ministro de Seguridad bonaerense, el médico que quisiera ser militar Sergio Berni, quien rompió relaciones con la Vicepresidenta CFK, la criticó con dureza en una señal de noticias del Grupo Clarín y recibió un cálido elogio de Patricia Bullrich. Aspirante a la presidencia, también es probable que Berni pase a revistar en las filas del Cero coma cinco por ciento, junto con otros expresivos admiradores del espejo, como Aldo Rico, Julio Bárbaro, Santiago Cúneo y Guillermo Moreno, es decir diez veces menos que el randazzismo residual."

2. Mario Weinfeld en el diario Página/12:

Destaca que el FdT revisó su estrategia legislativa y sería la clave de su éxito tal como si una golondrina hiciera verano. Luego, reitera que la prensa es la conducción política de la oposición. Y las bondades de seguir aumentando la presión tributaria. Es lógico: los periodistas de Página/12 viven de la publicidad gubernamental, tal como todos los medios del sindicalista de los porteros, Víctor Santa María. O sea que Mario Weinfeld depende de la recaudación fiscal.

"(...) El gobierno dio vuelta la sesión en Diputados, combinando muñeca, capacidad para negociar y la cuota de fortuna que Maquiavelo juzgaba imprescindible. Por un voto se aprobó la reforma impulsada por el oficialismo, superior al proyecto que venía del Senado aprobado por unanimidad.

La antidemocrática praxis opositora dejando sin Presupuesto al Estado aprovechó errores tácticos del oficialismo. Se subsanaron en esta semana. Más diálogo, destreza para sumar al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-Unidad). Digamos todo: el triunfo contó la colaboración de dos diputados radicales que estaban de paseo, en el extranjero. El viajar es un placer con espinas. Por una vez, Disneylandia propicio una reforma progresista.

Los aliados de PRO fustigaron a los viajeros pero las diatribas más feroces provinieron de la prensa dominante. Periodistas de Clarín y La Nación maltrataron a los legisladores, les gritaron a distancia, les exigieron renuncias. Quedó en claro quién manda y quien es perejil en la coalición opositora. Los periodistas, capangas; mensúes los representantes del pueblo.

La definición por penales alumbró un proyecto saludable. Razonable elevar los mínimos no imponibles para evitar que la inflación perjudicara a contribuyentes con patrimonios relativamente modestos. Equitativo, a su vez, acrecentar las alícuotas para contribuyentes ricos. O prorrogar las que gravan más a los bienes ubicados en el extranjero, innovación promovida por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el año pasado. BBPP es un tributo progresivo, al patrimonio, detalle que se le escapa a los indignados opositores.

El Senado tendrá que decidir el 29, día de los ñoquis, para desmentir otra leyenda. La aprobación del proyecto de Diputados asoma como el desenlace más posible pero nadie puede cantar victoria antes de que se cuenten los votos en el actual esquema parlamentario.

El sesgo absoluto anti impuestos carece de seriedad.

El sesgo absoluto anti impuestos carece de seriedad. Se desfonda al Estado invocando defender a “la clase media”. Los cambiemitas, antes que adalides de la clase media, son Hood Robin convictos y confesos. Obstruyeron en su momento el Aporte Solidario y Extraordinario (“de las grandes fortunas”) que concernía a menos de 20.000 magnates. En tiempos de pandemia y de deuda exorbitante con el Fondo Monetario Internacional (FMI)... Solidaridad de clase, al extremo. La opción preferencial por los ricos.

La derecha clamó que el aporte era inconstitucional, que lloverían y prosperarían amparos judiciales en su contra y que la recaudación sería escasa. La realidad refutó los vaticinios. (...)".

3. Diego Genoud en LetraP:

El foco del columnista es el desconcierto aparente de los opositores. Pero esa situación, que no es nueva, bastó para superar en sufragios al FdT, cuya unidad es aparente aunque se pretende instalar que las discrepancias son residuales. Veremos...

"(...) A la oposición se le escapó la tortuga, de acuerdo a la propia definición de uno de los diputados que se sorprendió con el resultado de la votación. Que Juntos quedara en minoría después de haber pedido la sesión para tratar el tema desató la furia de los formadores de opinión que hablan ante cámaras y micrófonos como si las figuras de la oposición fueran sus empleadas. Tal vez algunos lo hagan por pura militancia y otros, enviados por los dueños de las empresas de comunicación que les ofrecen aire a tiempo completo. Como sea, esta oposición no es previsible y no le sirve a nadie

Frente al subibaja opositor, se pueden distinguir dos miradas que surgen de los propios protagonistas. Irreconciliables en más de un aspecto, las tropas de Bullrich y Lousteau parecen coincidir en una tesis que las deja tranquilas: dicen que Juntos atraviesa una crisis de crecimiento. Negri discrepa y asegura que es una crisis a secas, hija de la falta de liderazgos claros. El ala pesimista de la oposición remarca que se vive un desorden absoluto y no existen siquiera acuerdos mínimos.

El frente antikirchnerista no sólo pasó de tres bloques a diez con la nueva composición, sino que, además, profundizó los personalismos y los antagonismos internos. Ante la ausencia de jefes, Diputados se llenó de dirigentes con ambiciones y proyectos personales. Nadie quiere pagar costos y el bando moderado aparecen muy solo. Los halcones, mientras tanto, empujan hacia una oposición más dura, pero tampoco conducen a la totalidad.

Cristian Ritondo: según la prensa oficialista, es quien lidera la opción 'dialoguista' en Diputados. Sin embargo, es quien lideró la opción de rechazo del proyecto de Presupuesto 2022

Después de su discurso encendido contra el kirchnerismo, Ritondo busca otra vez tender acuerdos y anuncia a su gente que llegó la hora de volver al diálogo. Negri, que hasta hace un mes ordenaba el frente interno, cumplió su mandato cumplido, viene de perder las elecciones y está cuestionado por el ala de Yacobitti. Además, a su lado dicen que no tiene la más mínima intención de hacerse cargo de la conducción de un espacio que solo representa costo político para quien pretenda consensuar posiciones. Tal vez, si Carrió le levantara el veto a Ritondo, el exministro de María Eugenia Vidal podría liderar el interbloque.

La tensión interna tendrá un capítulo decisivo este lunes, durante la reunión en la que debe constituirse la nueva mesa nacional de Juntos por el Cambio. Contra lo que pretendía Bullrich, va a ser una mesa con representación acotada, integrada por jefes parlamentarios, gobernadores y titulares de partidos. Si logra conformarse, la tarea que le toca será bastante más empinada que la de sacar comunicados de manera recurrente para cuestionar al Gobierno. Su misión será darle al interbloque el orden que no tiene y bajar una línea de acción, desde arriba hacia abajo.

Lo que se vio en el Salón Delia Parodi confirmó que reina el desconcierto y el sálvese quien pueda. Los nostálgicos del orden perdido afirman que Macri, Bullrich, Larreta, Vidal, Morales y Lousteau tendrán que acordar un programa mínimo de coincidencias. Si lo logran, algo que no será sencillo, deberán ejercer una tutela sobre la hidra venenosa de Diputados. Después, habrá que ver si ese orden impuesto desde arriba funciona en el reino del personalismo y la horizontalidad."