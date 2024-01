Registrar la SUBE para pagar menos: Misión imposible

Y posteriormente el aviso detalla: "Estamos trabajando para mejorar el servicio que te brindamos. Intentá más tarde. ¡Disculpá las molestias!".

Hasta el momento ninguna voz autorizada del oficialismo salió a hablar al respecto y en las redes sociales los usuarios no tardaron en manifestar su descontento con los errores que no permiten hacer el adecuado proceso sugerido para no abonar de más cada viaje que se realice tanto en trenes, colectivos y subtes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpaulaealvarez%2Fstatus%2F1749450883589431407&partner=&hide_thread=false Registrar la SUBE es imposible. pic.twitter.com/Tl7ndTsoIt — Paula Alvarez (@paulaealvarez) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEmiOrtiz5801%2Fstatus%2F1749449687143256334&partner=&hide_thread=false Otro dia mas sin poder registrar la sube — EmiRodriguez (@EmiOrtiz5801) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVick_LG_%2Fstatus%2F1749448497324048684&partner=&hide_thread=false Hay que registrar la #sube para que no te cobren el doble, pero el sistema para registrar está caído desde el viernes — Vick (@Vick_LG_) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjoaaceitoso%2Fstatus%2F1749447155809403355&partner=&hide_thread=false Imposible registrar la SUBE@TarjetaSUBEok — Joaco el Aceitoso (@joaaceitoso) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagagagos%2Fstatus%2F1749433825497674072&partner=&hide_thread=false Hola @TarjetaSUBEok estoy tratando de registrar la sube pero me aparece el cartel que dice "Ocurrió un inconveniente". Qué hago? — Agosto (@agagagos) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPeterVR46%2Fstatus%2F1749189470656581803&partner=&hide_thread=false @TarjetaSUBEok no me deja registrar la tarjeta Sube — Pedro Pernigotti (@PeterVR46) January 21, 2024

------------------

Más contenido en Urgente24:

Mirar a Miguel Pichetto, esperar a Posse y la separata de Massa

China: Huawei rompe con Android y se lanza al Metaverso

Ron DeSantis abandona lucha presidencial. Apoyaría a Trump

Violencia: "con más desigualdad, tendremos mucho más crimen"

Javier Milei: "No hemos cedido en nada, hay mejoras"