Quitan obra social a joven con parálisis cerebral

El informe socio ambiental realizado el 03/10 por la Licenciada en Trabajo Social, María Alejandra Dávila, de la División Unidad Operativa Federal Mendoza sostiene que el hijo del juez Walter Bento

No puede comunicarse, lo hace a través de gestos que son interpretados solo por sus padres, la señora BoizaA afirma que se hace cargo en forma personal de alimentarlo, ya que en reiteradas oportunidades ha sufrido ahogos que han puesto en riesgo su vida, la higiene personal está a cargo de su padre, es quien lo baña a diario. Cabe resaltar que durante todo el encuentro el joven mantiene y busca el contacto físico con sus padres, dando cuenta de la existencia de un vínculo afectivo, se percibe que Facundo se siente contenido y en un espacio seguro junto a sus progenitores.

El certificado concluye: “a modo de cierre, teniendo en cuenta lo mencionado en la entrevista, la presencia en el hogar tanto de Walter Bento y especialmente de Marta Boiza es necesaria en la cotidianidad de Facundo Bento.”

Complicadísimo

“Sin consentir la integración del jurado ni renunciar a la interposición de futuros planteos, venimos a acompañar el informe socioambiental producido en el marco de la investigación penal, a los fines de que el Jurado tome conocimiento de las trascendentales consecuencias que su decisión irradiará sobre la totalidad del grupo familiar”.

“De la lectura del informe, se advierte que el Consejo de la Magistratura, aquí representado por los acusadores, al privar a nuestro asistido de la totalidad de su sueldo, dejó sin obra social a toda la familia, incluyendo a Facundo, un joven con capacidades diferentes, sin reparar en las gravísimas consecuencias que esta situación de desamparo acarrea”.

“Sin embargo, a la luz de la indiferencia que el Consejo liderado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro Horacio Rosatti, le dispensó a las diversas presentaciones efectuadas por esta parte, dirigidas a conocer los fundamentos y los responsables de aquella insólita decisión, parece que dicha situación no ha generado el más mínimo remordimiento en los que impulsaron su dictado”.

“Todo indicaría que los Consejeros actúan guiados con la seguridad de que la culminación de proceso antes de que expire el término legal, con la destitución del magistrado, devendría en abstracto la resolución de la ilegal actuación del Organismo”.

“El informe que se adjunta da cuenta -entre otras cuestiones- que, frente a esta irregular situación, Facundo -hijo del Juez sometido a proceso- ha sido arteramente privado de su asistencia, siendo responsables de la violación de sus derechos cada uno de los que por acción u omisión convalidaron semejantes acciones inhumanas”.

“Con la irregular decisión de suspender el pago de la remuneración al Juez, con lo que ello acarrea, y que por añadidura priva de la obra social a todo el grupo social, significó discontinuar el tratamiento de rehabilitación indicado por los médicos. Así las cosas, las tareas quedaron en cabeza de nuestro asistido y su esposa, quienes intentan generar espacios y acciones para suplir el enorme daño causado por quienes por un lado -con hipocresía- postulan “atarse al mástil de la Constitución” pero por otro, no trepidan en cometer semejantes atrocidades."

El daño causado al suspenderle la atención de su hijo, que no habla, que no camina, que padece encefalopatía crónica (parálisis cerebral) es compatible con la voracidad demostrada por el Consejo de la Magistratura a través de una acusación que replica procesos penales en trámite ante la Justicia Federal de Mendoza, cuya materialidad es aún litigiosa e incluye hechos que no tienen aptitud para integrar el elenco de causales de remoción o ni siquiera alcanzan a constituir faltas disciplinarias, que tampoco la acusación se ocupó de probar.

“Hemos escuchado a la Acusación repetir una y otra vez que el Magistrado ha perdido la confianza público, como si el descredito constituyera una causal de remoción, cuando justamente quienes son merecedores de la desconfianza pública, son los funcionarios que impulsaron una acusación desastrosa, en un proceso tan delicado como lo es el enjuiciamiento de un Magistrado, privándolo ilegalmente de sus haberes, abandonando a toda su familia -a quienes también cesantearon- al negarles la asistencia médica, inclusive conociendo que uno de sus integrantes padecía parálisis cerebral”.

“El informe socio ambiental que se adjunta, cuya lectura rogamos que los miembros del jurado realicen, sin alternativa evidencia el impacto que la decisión que adopten provocará en la vida de todo el grupo familiar."

“El Jurado no pueden perder de vista que, a la luz de la medida cautelar personal que pesa en contra de nuestro asistido y que depende del veredicto al que arriben, nos encontramos frente a un proceso sumamente particular."

“Al momento de decidir sobre la viabilidad de los cargos atribuidos, no resolverán solamente sobre la posibilidad de que el Doctor Bento permanezca ejerciendo la Magistratura, con independencia del pedido de licencia oportunamente formulado, sino que tienen en sus manos el destino de Facundo, que para su bienestar resulta inescindible el contacto permanente con su Padre, nuestro asistido."

“Por lo expuesto, sin consentir la integración ni la conformación del Jurado, solicitamos que al momento de deliberar se tenga presente lo manifestado y el informe socioambiental acompañado”.

