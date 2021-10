Qué le propuso L-Gante a Alberto Fernández en la reunión

“Estaría bueno un poco de seguridad, sobre todo para los barrios de trabajadores, en estaciones. Yo me acuerdo de mi mamá cuando se tomaba el colectivo a las 5 de la mañana para ir a trabajar. A veces veo en las noticias cómo arrastran a una señora grande y me da una impotencia mal, entonces quiero que eso no pase”, dijo.

A su vez, L-Gante pidió por un tema que ha dado mucho de qué hablar en la campaña: la legalización de la marihuana.

“Por mi parte, además de todo lo que habría para decir, te cuento algo. Hace una hora atrás estaba analizando comentarios en las redes sociales. Los comentarios malos eran de gente adulta hablando del porro y abrí debate: ‘che, ¿no se pusieron a pensar que el alcohol y el tabaco traen un poquito más de problemas que la marihuana?’ Y ahí los dejé debatiendo”, respondió L-Gante cuando le preguntaron qué le pediría a los dirigentes del Congreso de la Nación.

“Si me junto con Alberto, le voy a decir que lo haga legal”, dijo el cantante en relación con la marihuana.

El artista resaltó además la importancia de la educación al advertir que los jóvenes deben tener los "estudios completos" porque " de ahí empieza el futuro", y contó incluso que, más allá de su actividad en la música, tiene previsto estudiar una carrera cuando termine los estudios secundarios.

"Que los jóvenes no tengan miedo ni nada raro a la hora de hablar con alguien mayor", expresó L-Gante, quien valoró haber sido recibido por el Presidente y que desde la política quieran "entender a un pibe" como él.