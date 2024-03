Puerto Madryn: Gobernadores patagónicos muestran las cartas

Al parecer, refleja el sitio de noticias La Nación, Los gobernadores se muestran abiertos al diálogo con la Casa Rosada, entre ellos Melella, uno de los más críticos a Milei, sin embargo habrá que esperar el tono del documento conjunto para conocer el espíritu que impulse a los patagónicos.

sergio-ziliotto-la-pampa.jpg El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Recordemos que el pampeano Sergio Ziliotto argumentó que

No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender. Para este gobernador nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el Federalismo No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender. Para este gobernador nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el Federalismo

Por su lado Alberto Weretilneck se reunió la semana pasada con Francos, en lo que fue el primer gesto de acercamiento luego que Nación retuviera $13.500 millones de la coparticipación a Chubut por una deuda que la provincia mantiene con un fondo fiduciario.

En ese encuentro con el ministro del Interior, el rionegrino invitó a Milei a la cumbre en Puerto Madryn. No se conoce si algún funcionario nacional participará de la propuesta.

La reunión de la "La Liga" comenzara cerca de las 10 de la mañana para luego almorzar en la empresa Aluar, la agenda fija que a media tarde se firmará la Declaración de Puerto Madryn y, luego, tras una conferencia de los mandatarios abra otra reunión con los legisladores patagónicos.

Otras noticias de Urgente24

Represas hidroeléctricas: Prórroga tras prórroga, pero hay un límite

La "obscena" contratación del "Sr. Gobernador" que tuvo que dar de baja...

Javier Milei le pidió disculpas a Alberto Fernández por el champagne Cristal

"Me echaron porque mi esposa no votó en el Congreso Nacional como ellos querían"

Que el 'carry trade' no oculte la realidad: Vuelve el déficit fiscal