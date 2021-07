PRO vs. UCR: "Hay que terminar con las chicanas"

“La tensión no ayuda, solo lastima a la gente que sufre y está pasando momentos de mucho dolor. Yo llamaría a la calma y bajar las tensiones y estar del lado de la gente”, dijo Santilli.

El pedido de Santilli se originan luego de que Elisa Carrió apuntara contra el precandidato de la UCR, Facundo Manes, y lo acusara de causarle daño "sin necesidad" al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese mismo contexto, Gerardo Morales aseguró que “la responsabilidad del clima confrontativo dentro de Juntos por el Cambio tiene un solo responsable y es Rodríguez Larreta”.

santilli.jpg Diego Santilli, precandidato del PRO: "Yo llamaría a la calma y bajar las tensiones"

La vacunación

Santilli también habló sobre la vacunación contra el coronavirus que se lleva adelante en el país.

El precandidato marcó distancia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien consideró que las vacunas debieran ser obligatorias. Sin embargo, a juicio de Santilli, la inmunización “tiene que ser optativa”.

No obstante, insistió en llamar a la sociedad para que acompañe el proceso de vacunación contra el coronavirus y, de esta forma, “evitar que las variantes muten”.

Finalmente, Santilli cuestionó la cantidad de vacunas que continúan sin aplicarse en el país y aseguró que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “vacuna que llega, vacuna que se aplica”.

“Es incomprensible que estén analizando qué hacer con las vacunas de Moderna", sentenció.

La Justicia

Tal como informó Urgente 24: El cierre de listas y la presentación de sus candidatos sigue trayendo sorpresas. Y en ese sentido, serán Santilli y Gollan quienes deberán dar explicaciones ante la Justicia si quieren realmente ser candidatos por la Provincia de Buenos Aires.

Según trascendió el 29/07, fue el juez federal Alejandro Ramos Padilla quien advirtió a la Justicia que, entre otros nombres, los candidatos Diego Santilli y Daniel Gollan, no tienen domicilio en la Provincia de Buenos Aires, no son naturales del distrito y no tienen dos años viviendo en la PBA.

El fallo que presentó Ramos Padilla advierte que ambos candidatos no cumplen con el requisito dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Nacional, que requiere "haber cumplido 25 años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija o tener dos años de residencia inmediata en ella".

Además, solicitó que los precandidatos den explicaciones y presenten la documentación correspondiente en un lapso de 48 horas.

Respecto a Diego Santilli, el candidato de Larreta tendrá que presentar pruebas. Sin embargo, desde su equipo aseguraron que Santilli tiene más de dos años viviendo en la Provincia de Buenos Aires, específicamente el municipio de Tigre, en el conurbano norte, y este mismo viernes 30/07 lo demostrarán a la Justicia.