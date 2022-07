Pepe Mujica, en la interna del FdT: "Alberto es demasiado bueno"

Si bien consideró que llega a ver las diferencias por las que no se ponen de acuerdo el jefe de Estado y la vicepresidenta, dijo que "van a pasar". "Y lo importante no es ayer, lo importante es el porvenir. Por tanto, lo que queda, lo importante, es mañana: lo de ayer fue, ayer pasó, entonces hay que trabajar para adelante. Y además el pueblo de Argentina debe ser el país de América Latina que tiene más premios Nobel, tienen una intelectualidad, hombres de ciencia, tiene una cantidad de cosas. No concuerda con el divorcio que tiene el sistema político".

Además, sostuvo que la oposición "también su responsabilidad porque está también argentinizada en lo peor. Tienen que cruzar la vereda. Hay momentos que un país necesita que lo que se están dando piñas, se den un abrazo. Y la Argentina precisa un choque moral, porque tiene fuerza, porque puede y porque debe".

"Si le pido a la Argentina, si le digo abrácense, si no pueden hablar dense un abrazo, ¿sabe por qué? Porque los humanos nos comunicamos por la piel. No solo nos comunicamos con la palabra, nos comunicamos de otra manera, hay que empezar por distender, bajar un poco los decibeles. Empezar a hablar. Cristina es una mujer brillante, tiene su temperamento, y Fernández también. El defecto que tiene Fernández es que es demasiado bueno. Cuando empezó la campaña electoral, le dije ‘qué changa que te agarraste, hermano’. Es demasiado bueno", sentenció Mujica.

Argentina, analizó el dirigente uruguayo, "no es un país para que viva de lástima o porque el Fondo Monetario le está perdonando y esto y el otro". "Argentina puede, tiene recursos y tiene un pueblo y tiene energía y tiene empresarios emprendedores. Está metido en una roja especulativa, tienen que arreglar ese primer problema de la inflación, que tiene con esa inflación, y habría que ser mago para poder gobernar porque están todos los especuladores cuidándose", sentenció.

