Otro intendente competirá fuera del acuerdo PRO-LLA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/petreccapablo/status/1946661667418325306&partner=&hide_thread=false Los valores en los que creo guiaron cada una de mis decisiones. Soy del PRO, y eso no cambia. pic.twitter.com/LJYLq22Y7q — Pablo Petrecca (@petreccapablo) July 19, 2025

Del texto rescatamos una idea fuerza que justifica el alejamiento

Creo en la libertad, en el respeto y en el cambio verdadero. Pero esos valores no se imponen desde los gritos, no nacen de la urgencia ni se tuercen por oportunismo electoral. Se construyen con coherencia, con trabajo y con vocación de servicio Creo en la libertad, en el respeto y en el cambio verdadero. Pero esos valores no se imponen desde los gritos, no nacen de la urgencia ni se tuercen por oportunismo electoral. Se construyen con coherencia, con trabajo y con vocación de servicio

Más contenido en Urgente24:

Visa a Estados Unidos aumenta: Aunque podrían reembolsarte el dinero

Finde en Buenos Aires: El outlet que regresó que vuelve locos a todos

Feriado en Buenos Aires: El pueblito cerca para pasar el día

El dinosaurio más grande de la Patagonia en Buenos Aires

Puntualidad aérea: Estatal low cost destronó a Aerolíneas Argentinas