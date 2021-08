Larreta se bajó del juicio político a Alberto Fernández

"Yo no lo promoví, no hablé de juicio político y creo que lo que hizo el Presidente está mal", resumió Rodríguez Larreta.

Sin embargo, no quiso desestimar completamente la movida de los líderes parlamentarios de su espacio en el Congreso y aclaró que "hay que estudiar más las causales".

"A priori, no parecería que haya causales pero hay que cumplir las normas; no me suena a priori, pero lo deberían ver más los juristas", concluyó.