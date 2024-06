José Alperovich dice que no violó a su sobrina y que es una causa por plata y política

Por otro lado, para explicar el supuesto móvil económico, dijo que el padre de la denunciante, un conocido médico de la provincia norteña, reclamaba cinco millones de dólares para “arreglar este juicio”, porque “necesitaba hacer unas cabañas en Tulúm, México”. “¿Pero por qué tengo que sacar plata por algo que no he hecho?”, se preguntó.

Y comentó: “20 días antes de que Flor viniera a declarar, vino su padre y se juntó a hablar con Pablo, mi yerno, para ver la manera de arreglar. Ahí -el papá de la denunciante- le dijo a mi yerno: ‘Yo no creo que Flor haya sido abusada. Y si han hecho algo es porque ha sido consensuado”.

José Alperovich "violín y muerto en vida"

En ese contexto, Aperovich detalló ante la Justicia: "Cuando yo termine de hablar, todos podrán tener una idea de que yo no abusé de Flor, eso es una mentira, soy un hombre de casi 70 años, doctor".

Y agregó: "Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo. Yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas con respecto a todo, pero hace 5 años que estoy sufriendo por todos los medios ‘Alperovich violador’, y la verdad es que me cambió la vida, doctor".

A su vez, también le confesó al juez: “Quizás a nadie le interese esto, pero un hecho de estas características a uno le cambia la vida, yo soy un hombre muerto en vida, tengo a mi familia que está destruida, pero confío y vengo a dar la cara. Vengo a que se saquen todas las dudas, y mi mayor deseo es que al final de esto se sepa la verdad”, remarcó.

Al mismo tiempo, contó: “Yo nunca le dije sobrina. Ni ella me dijo tío. Jamás. Ella quiere instalar que yo prostituía a la secretaria. Todo esto está armado... Esto está armado para que tenga trascendencia en Buenos Aires. Está armado políticamente. Yo no tengo dudas de todo eso”.

“Flor es hija de un primo mío, con quien yo tenía una excelente relación, me acuerdo de que a él lo acompañé hasta la muerte de su padre. Teníamos una buena relación. Pero yo a ella la vi por primera vez a fines de 2017, cuando se presentó a mi casa porque quería sumarse la campaña. Flor declaró que vino por parte de un pariente, pero eso no es cierto. Ella se comunicó con mi hija Sarita en el subsuelo de la Casa de Gobierno, donde tenía un cargo permanente, y Flor le pidió que quería venir a ayudarme”. describió.

Por otro lado, sobre la denunciante, Alperovich dijo que ella “Era una mujer fuerte. Ella manejaba todo. Muchas veces me puteaban porque ella manejaba todo. Ella se transformó en una mujer de mi absoluta confianza. Era un gran cuadro político”.

“Si ella dijo que yo la abusé tantas veces ¿por qué siguió trabajando? No lo entiendo. Todo esto es parte de una gran mentira”, señaló.

La denuncia de abuso sexual contra Alperovich

Cabe recordar que José Alperovich está imputado de haber cometido contra F.L., de entonces 29 años, tres hechos de abuso sexual -dos de ellos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por acceso carnal.

Para los acusadores, el político habría cometido la totalidad de los delitos entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, mientras su sobrina trabajaba como su asistente personal en la campaña electoral de 2018-2019 para regresar a la gobernación provincial.