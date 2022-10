Incendios: Se adelantó la temporada alta y el fuego "quema" a Cabandié

El problema es que además de adelantarse, "se tarda más en apagarlos y son más grandes", lamentó. Según una investigación que hizo en el 2015 el Centro de Investigación del Mar y de la Atmósfera, durante los últimos 50 años, la temperatura en la Patagonia fue la que más se incrementó en el país con la suba de un grado y mostraba tendencia a la aridez.

image.png El "primer" incendio forestal de esta temporada en la Patagonia, se da otra vez en Aluminé.

Los pastos secos se transforman en combustible y cauces secos que antes servían para abastecer a los brigadistas ya no ayudan. Incluso la mejora de recurso hídrico que hubo estos meses no revirtió el panorama.

Las nevadas de julio fueron las mejores de los últimos 15 años, pero el fuego igual apareció en Quillén entre la nieve y los embalses siguen en niveles "muy bajos", según advirtió el referente de la AIC y el Emhidro, Elías Sapag. "No hemos salido de la sequía", sentenció el ingeniero Las nevadas de julio fueron las mejores de los últimos 15 años, pero el fuego igual apareció en Quillén entre la nieve y los embalses siguen en niveles "muy bajos", según advirtió el referente de la AIC y el Emhidro, Elías Sapag. "No hemos salido de la sequía", sentenció el ingeniero

Con alegría se anunció que la perspectiva húmeda del invierno se mantendría en la primavera, con las lluvias, pero Cuiñas señaló un lado B. Las precipitaciones favorecen el crecimiento de pastos como no ocurrió en los últimos años. Estos, en diciembre y enero, se secan para convertirse, bajo el fuego, en un combustible rápido que lo ayuda a propagarse. Además, es "imposible cortarlos porque crecen mucho y, por otro lado, viene bárbaro para el ganado".

Otro problema son los rayos, que queman los árboles por dentro y provocan incendios. El funcionario comparó que en la cordillera registraban dos o tres tormentas eléctricas, pero ahora hay toda la semana, con 15 rayos simultáneos.

Con todo ello, "no hay personal que alcance" dijo el director de Manejo del Fuego. Incluso las capacitaciones previstas para la última semana de septiembre se frenaron porque los brigadistas que las dan tuvieron que ir a colaborar a otras provincias, como Jujuy.

Señalan, además que es importante enseñar en las escuelas y a la población en general a no hacer fogones en lugares no habilitados ya que el fuego se apaga con agua, no con tierra (las brasas quedan prendidas abajo y muchas veces llegan a la hojarasca cercana). El verano pasado, ante el terrible incendio en el lago Martin, los guardaparques encontraban decenas de fogones. Incluso se comprobó que uno de los focos del incendio de 13.000 hectáreas de la Comarca Andina fue un asadito abandonado...

Incendio fuera de control en Neuquén.- Los brigadistas ya confirman que la temporada alta de incendios se adelantó...

En julio, el cuestionado ministro de Ambiente, Juan Cabandié, visitó Aluminé para entregar machetes, hachas, rastrillos, mochilas de espalda y palas a las comunidades que conforman el Proyecto Pewen. Le dio 30 mochilas bombas de espalda a Provincia y firmó un convenio de asistencia financiera del Servicio Nacional de Manejo al Fuego.

Pero en Neuquén aclararon que se pidió a Nación información sobre cuáles van a ser los medios aéreos que va a contratar, para saber independientemente de los medios que dispone la provincia, con cuántos recursos se contará para hacer frente a la temporada. La disponibilidad de aviones y helicópteros fue uno de los puntos que estuvo bajo la lupa durante los combates a las llamas en el verano pasado.

Además está el problema, en todo el país, de que desde hace dos años los brigadistas no consiguen prendas nuevas para reponer la ropa de trabajo por las restricciones a la importación... Además está el problema, en todo el país, de que desde hace dos años los brigadistas no consiguen prendas nuevas para reponer la ropa de trabajo por las restricciones a la importación...

Explicó que en febrero salió la orden de compra de ropa ignífuga a una empresa nacional, Inforest, que la prometió para julio. Transcurre octubre sin novedades, por lo que se envió una carta documento. La traba sería que no se está pudiendo importar la tela. Este problema también lo vivieron con repuestos de los camiones... Explicó que en febrero salió la orden de compra de ropa ignífuga a una empresa nacional, Inforest, que la prometió para julio. Transcurre octubre sin novedades, por lo que se envió una carta documento. La traba sería que no se está pudiendo importar la tela. Este problema también lo vivieron con repuestos de los camiones...

No es solo la Patagonia, es todo el país

El incendio en Neuquén está lejos de ser el único... Ya son 8 las provincias que registran focos activos de incendios forestales.

Las provincias de Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y La Pampa registraban este domingo focos de incendios forestales activos, mientras que Catamarca, Tucumán, La Rioja y Mendoza tienen algunas llamas contenidas o controladas, y Chaco y Formosa lograron extinguirlas, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) Las provincias de Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y La Pampa registraban este domingo focos de incendios forestales activos, mientras que Catamarca, Tucumán, La Rioja y Mendoza tienen algunas llamas contenidas o controladas, y Chaco y Formosa lograron extinguirlas, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)

De acuerdo al informe diario del organismo, en Salta todos los focos de incendios están "activos" y se encuentran en General José de San Martín (Embarcación 2-3 y Salvador Mazza 2-3-5-6-7, Tartagal 2-5, Mosconi 1-2-3-4, Ballivian 1-2), Orán (Hipólito Yrigoyen 1-2-3, Orán 1-2-3, Colonia Santa Rosa 1-2, Urundel), Aguaray (Aguaray 1-3-4-5-6-7), Santa Victoria (Los Toldos) y Guachipa (Alemania).

cordoba.jpg Ya son 8 las provincias que registran focos activos de incendios forestales.

La situación en Catamarca es que fue "extinguido" el fuego en Fray Mamerto Esquiú (Sedentario), hay un foco "controlado" en Fray Mamerto Esquiú (Los Determinados), y otro "contenido" en Fray Mamerto Esquiú (Los Changos), indicó el SNMF.

En Jujuy, hay un foco "activo" en Ledesma (Piromaníaco y S/N); mientras que el fuego en Ledesma (Barrio Sur) y Dr. Manuel Belgrano (Incendiario 1 y 2) está "controlado", y en Ledesma (S/N 1 y 2) está "contenido".

Con respecto a San Luis, el organismo precisó que hay un foco "activo" en Pringles (Ruta 2 cerca del Yanquetruz), y otro "contenido" en Merlo (Ex Vertedero).

En Tucumán, hay focos "contenidos" en Tafí del Valle (ruta 341 km 21, Finca Los Carolinas/Ruta 325), Aguilares (Escuela El Tuscal y calle Jujuy s/n Villa Nueva) y Famaillá (autopista Famaillá-Tucumán); mientras que hay otros "controlados" en Juan Bautista (ruta 38 Traza Vieja Alto de Villa Belgrano), Monteros (El Indio y ruta 38 altura Cervecería. Quilmes) y en Trancas (ruta 9 km 1348 y Finca Medichi).

La situación en Córdoba es tan complicada como la de Salta, ya que mantiene cuatro focos "activos" en Tulumba (La Majadilla), Río Cuarto (Las Tapias – Alpa Corral), San Alberto (Cuesta de San Luis y Panaholma) y Santa María (Portero de Garay); mientras que el fuego está "controlado" en Punilla (Los Romerillos) y San Javier (Corralito 2), y "contenido" en San Javier (Los Pozos y El Naranjal).

En La Rioja, los incendios están "contenidos" en Chapes (Villa Casana) y Capital (Puesto el Rosario RP 5). Mientras que en Entre Ríos, hay focos "activos" en Victoria (Cola del Negro, Azul, Naranja, Corrido y El Talar); otros "controlados" en Victoria (El Blanco, El Negro) y uno "contenido" en Victoria (Tigre 1).

También hay focos "activos" en San Jerónimo (Coronda), Santa Fe; en Valle Fértil (Puesto las Aguaditas), San Juan; y en Realicó (Luiggi) y S/N (Los Molinos y La Vanguardia), de La Pampa.

Finalmente, el SNMF indicó que en Mendoza hay un foco "contenido" en San Rafael (Línea de los Palos); mientras que ya fueron "extinguidas" las llamas que había en Formosa, Pilcomayo (Bacalda); y en Chaco, 12 de octubre (Algodonera).

Incendios, en aumento

En la zona del Delta del Paraná, eje de los reclamos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que se aboquen al tema, se registró frente a Rosario un aumento de los incendios en un 35,33% desde agosto. Según explicaron a la agencia estatal 'Télam' los especialistas Mario Lamfri y María Fernanda García Ferreyra, integrantes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), se detectaron además "altísimos niveles de contaminantes", mientras que el área quemada de todo el territorio nacional es la "máxima en comparación con otros años".

incendios-delta.jpg En el delta del Paraná se sigue combatiendo el fuego.

"La imagen actual del Delta, de la cual disponemos información satelital, es del área cercana a Rosario. De las 65.000 hectáreas que había el 8 de agosto pasamos a 100.500 al 13 de septiembre", comparó Lamfri, responsable de la Unidad de Emergencias y Alerta Temprana de la Conae, con información captada por el satélite Sentinel-2 el martes pasado.

"Tiene mucho que ver con que no es que estamos en el mínimo de la bajante del Paraná, pero sí en un escenario de 'La Niña' con una sequía generalizada y prolongada. Entonces hay mucho material biológico, vegetal, seco disponible para la quema y se propaga fácilmente de un área a otra", dijo el físico sobre las razones de este incremento. Y remarcó que "sin duda los focos son generados normalmente por el ser humano".

Por su parte García Ferreyra, experta en calidad de aire y monitoreo de emergencias de la Conae, comentó que se registraron "principalmente dos contaminantes: uno es el dióxido de nitrógeno (NO2) y el otro es material particulado, es decir, polvo".

"Si lo comparo con la situación de marzo del 2020, los valores andaban por alrededor de 35 micromoles de dióxido de nitrógeno y ahora superaron el 100", contrastó, para dar cuenta de la gravedad creciente del problema.

"El impacto instantáneo es en la calidad del aire: problemas alérgicos, oculares, de visibilidad. También a corto y mediano plazo en contaminación de cursos de agua y más a largo plazo con los gases de efecto invernadero que tienen efectos en el calentamiento global", alertó.

En las últimas horas el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, informó que el Grupo Albatros de la Prefectura Naval se sumará a monitorear y prevenir nuevos focos de incendios en islas del Paraná, al tiempo que se avanzó para que haya una presencia permanente del Ejército en la zona. El objetivo es tratar de evitar que se produzcan nuevos focos.

Juan Cabandié resiste

El viernes, el ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, llegó a la zona del Delta del Paraná y apuntó contra la Justicia y el "entramado de poder" detrás del fuego.

"Hay un entramado de mucho poder de los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado ahí, de la Justicia, del poder económico", dijo Cabandié –según publicó el diario santafesino 'El Ciudadano'- y consideró "preocupante" que no haya avances en las causas porque "está en la Justicia y en Entre Ríos la posibilidad de que esto termine".

Juan Cabandié. Las críticas a su gestiónde Juan Cabandié van más allá de la oposición y se extienden a mandatarios del peronismo.

En diálogo con el sitio 'El Destape', Cabandié apuntó directamente a los apellidos de quienes son dueños de los campos con focos de incendios. "¿Quiénes son los titulares? Los Baggio, los Paasaglia – la familia del intendente de San Nicolás-, los Maiocco -un familiar que creo no es cercano del intendente de Victoria; (José) Aranda de Clarín y también Roque Fernández, exministro de Economía. Hay familias vinculadas a esto y esas familias tienen que empezar a responder. Pero esa es una tarea de la Justicia, nosotros no tenemos esa facultad"...

Cierto es que aislado en el gabinete, Juan Cabandié sobrevive a los pedidos de renuncia de los gobernadores por el apoyo de Cristina Kirchner.

Es que las críticas a su gestión van más allá de la oposición y se extienden a mandatarios del peronismo.

"La verdad es que nadie sabe bien quien lo banca. Es probable que Alberto no lo toque por si se enoja Cristina". La definición corrió de boca de dos altos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, atento a la embestida política que hoy padece Juan Cabandié.

A la cabeza de un ministerio parcelado, donde conviven massistas como el viceministro Sergio Federovisky y albertistas como la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, Cabandié enfrenta el pedido de dar un paso al costado que sugieren ya no sólo políticos de la oposición, sino también gobernadores peronistas como el entrerriano Gustavo Bordet y otros mandatarios provinciales, ellos por ahora fuera de micrófonos A la cabeza de un ministerio parcelado, donde conviven massistas como el viceministro Sergio Federovisky y albertistas como la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, Cabandié enfrenta el pedido de dar un paso al costado que sugieren ya no sólo políticos de la oposición, sino también gobernadores peronistas como el entrerriano Gustavo Bordet y otros mandatarios provinciales, ellos por ahora fuera de micrófonos

Desde su despacho, Cabandié se defiende ante sus ocasionales interlocutores: "Este es un problema productivo, no ambiental", aseguró hace unos días a quienes lo visitaban por la quema de pasturas. "Yo me llevo la marca del sector productivo: por temas como Vaca Muerta o los pastizales me pegan a mí y me dejan solo", se quejaba con ironía el joven ministro. Y hasta lo escucharon decir, a modo de desafío: " Si yo renuncio, ¿todo esto lo va a arreglar el que venga? Seguramente no".

Llegado al Gobierno en diciembre de 2019 luego de años en la Legislatura porteña y el Congreso pero sin experiencia empírica previa en el área ambiental, Cabandié insiste en que la responsabilidad de frenar los incendios es de la Justicia y de gobernadores como el entrerriano Bordet.

"Con Córdoba se lleva bien, lo mismo con Jujuy y Corrientes, que son opositores. El problema es con Bordet", dicen cerca de Cabandié, apoyado en la expertise de Federovisky (biólogo y comunicador) para sortear las cuestiones más técnicas del ministerio.

"Los recursos, el equipamiento, todo lo tiene Nación, no Entre Ríos", disparan desde la gobernación entrerriana. El Presidente y varios de sus ministros asisten al contrapunto, por ahora sin intervenir, aunque el desgaste de Cabandié sea diario y evidente en los medios de comunicación. "El Presidente sabe lo que pasa, lo hablan seguido con él", aseguran cerca del ministro.

Con la intención de contrarrestar el clima adverso, el propio Cabandié dio sus razones en distintos programas y emisoras, pero no habría logrado su objetivo...

A fines de febrero, los voraces incendios que devastaron la provincia de Corrientes volvieron a ponerlo en el foco de las críticas. En aquel momento, cuando arreciaban los rumores sobre su renuncia, trascendió que el Presidente lo respaldaba, tal vez como agradecimiento por haber trabajado en el acercamiento de Fernández con Máximo Kirchner luego de años de feroces críticas contra el cristinismo.

El alejamiento progresivo de Cabandié de sus excompañeros de La Cámpora, donde militó durante muchos años luego de conocer su identidad como nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, también le quitó apoyos, y a principios de agosto corrió el rumor de que Medio Ambiente sería fusionado con otros ministerios como Turismo y Deportes, en el contexto del ajuste fiscal propuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa, una jugada que finalmente no se concretó El alejamiento progresivo de Cabandié de sus excompañeros de La Cámpora, donde militó durante muchos años luego de conocer su identidad como nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, también le quitó apoyos, y a principios de agosto corrió el rumor de que Medio Ambiente sería fusionado con otros ministerios como Turismo y Deportes, en el contexto del ajuste fiscal propuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa, una jugada que finalmente no se concretó

la campora.jpg La Cámpora fue dejando solo a Juan Cabandié...

"Ese recorte todavía no terminó, Massa va por partes", decían al diario 'La Nación' el mes pasado, desde otro sector de la Casa Rosada.

En los últimos tiempos trascendieron algunos episodios desde el ministerio, como la denuncia sobre gastos excesivos en catering, publicada hace un tiempo por el sitio 'Borderperiodismo.com', o un viaje de una delegación del ministerio a Japón en plena crisis de gabinete, a fines de julio.

"Argentina subestima ese ministerio, cuando en realidad está en la agenda de todos los países desarrollados, por empezar Estados Unidos", afirmaba otro miembro del gabinete... "Argentina subestima ese ministerio, cuando en realidad está en la agenda de todos los países desarrollados, por empezar Estados Unidos", afirmaba otro miembro del gabinete...

Más allá de las quejas, Cabandié ya enfrenta denuncias penales como la presentada por la concejala socialista de Rosario Verónica Irizar. "Hemos visto como, a lo largo de todo este tiempo, las quemas han sido incesantes y la respuesta del Estado inconexa, extemporánea y tardía. El ministro Cabandié, con todas las herramientas a su mano, no ha hecho lo que su cargo le exige", expresó Irizar en el escrito.

Incluso el diputado nacional Enrique Estévez (PS-Santa Fe) le pidió al jefe de gabinete Juan Manzur la renuncia de Cabandié y reclamó que "hagan algo" en pleno recinto de la Cámara baja.

Un mes antes, Cabandié se defendía: "Los gobiernos ejecutivos no tenemos poder de policía, no puedo investigar quiénes son los que prenden ni tengo la competencia para detener a quien lo hace. Es la Justicia quien tiene que hacerlo", decía entonces el ministro, que llegó al gabinete en el inicio del gobierno de Alberto Fernández por su doble y buen vínculo con el Presidente y su vice, Cristina Kirchner.

"Muchas veces se me demanda a mí, a la autoridad ambiental de Santa Fe, acciones para detener a quienes prenden. Hay una confusión: hay que repasar los manuales de Educación Cívica y lo más preocupante es que esto pase desde un sector del periodismo", desafiaba Cabandié en las mismas declaraciones radiales. Mientras apuntaba, como ya le es usual, contra "intereses económicos y políticos" supuestamente deseosos de culparlo para desviar la atención.

Pero lo cierto es que si bien es claro que Cabandié atraviesa horas complicadas, éstas están muy lejos de llegar a resolverse de manera favorable para el ministro... y menos aún para los argentinos de un extremo a otro del país.

Más noticias de Urgente24

Hartazgo general por las encuestas y PASO

Alerta roja: Inflación incontenible y salarios de hambre

¿El trámite más inútil será eliminado? Todo indica que sí

Newell's golpeó a Boca y así quedó la punta del torneo