Furia dijo que le gusta la política y bancó a Javier Milei: "Hay que darle tiempo"

Luego de sus declaraciones, los furiosos e incluso algunos periodistas empezaron a plantear hipótesis sobre una posible candidatura de Furia en las filas de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones que vienen.

"Estando en la casa dije que Furia iba a ser candidata en las elecciones de medio término. Que empiecen las apuestas", se leyó en redes sociales.

"Estando en la casa dije que Furia iba a ser candidata en las elecciones de medio término. Que empiecen las apuestas." — Maxi Dombald (@maxidombald) June 26, 2024

Qué dijo Milei de Furia

Cabe destacar que después de que Furia quedara eliminada de Gran Hermano, se rumoreó que Javier Milei había pedido conocerla, ya que se enteró que es fan de él. Sin embargo, esta información fue desmentida rápidamente, cuando Yanina Latorre le escribió al presidente para preguntárselo.

"Le pregunté con un poco de vergüenza, le dije que era una pregunta medio pedorra. Hablé con él y le consulté si era verdad que la quería conocer a Furia. '¿Qué Furia?’, me contestó", comenzó.

"Y me dijo que no le gustaba el boxeo. Pensó que Furia era un boxeador. No tenía idea… Le expliqué toda la situación y me dijo 'mirá, disculpame, no te ofendas, no veo Gran Hermano", sumó sobre el caso.

Y agregó: "No sabía que estaba al aire y no sabía quién era Furia'. Empezamos a hablar dos minutos y me dijo ‘lo único que veo de vez en cuando es La Nación+, muy a veces y porque me mandan cortes…’".