Coparticipación: La Iglesia se metió en el conflicto

obispo Oscar Ojea.jpg Antes de pedir respeto a la Constitución, en medio del conflicto por la coparticipación, la Iglesia ya se había pronunciado de manera crítica sobre la realidad argentina.

'Muchos creen que la identidad se construye diferenciándonos, marcando nuestra diversidad en el modo de pensar y de sentir con el otro', señaló Ojea en aquel discurso, y agregó: 'Afianzar la identidad diferenciándonos de los demás es propio del adolescente que piensa crecer afirmando sus diferencias y sus distancias con el resto. Sin embargo, los cristianos sabemos que la identidad se construye por pertenencia, nace del enamoramiento que nos impulsa a identificarnos con el Amado y su ideal' 'Muchos creen que la identidad se construye diferenciándonos, marcando nuestra diversidad en el modo de pensar y de sentir con el otro', señaló Ojea en aquel discurso, y agregó: 'Afianzar la identidad diferenciándonos de los demás es propio del adolescente que piensa crecer afirmando sus diferencias y sus distancias con el resto. Sin embargo, los cristianos sabemos que la identidad se construye por pertenencia, nace del enamoramiento que nos impulsa a identificarnos con el Amado y su ideal'

En otro pasaje, monseñor Ojea afirmó que "una buena imagen para pensar la Iglesia hoy puede ser la del exilio". Y añadió:

Vivimos una situación análoga a la que el Pueblo de Dios vivió en Babilonia. Ante el cambio de época muchas veces nos quedamos atónitos y paralizados. Nos resulta difícil encontrar el camino, el modo de ser y estar en la nueva situación como le sucedía al pueblo elegido en aquel país extranjero, pero estar a la defensiva, cerrarnos y no escuchar es lo que nos hace perder identidad Vivimos una situación análoga a la que el Pueblo de Dios vivió en Babilonia. Ante el cambio de época muchas veces nos quedamos atónitos y paralizados. Nos resulta difícil encontrar el camino, el modo de ser y estar en la nueva situación como le sucedía al pueblo elegido en aquel país extranjero, pero estar a la defensiva, cerrarnos y no escuchar es lo que nos hace perder identidad

En ocasión del mensaje por la navidad, el obispo de San Isidro también reflexionó sobre el triunfo en el Mundial de Fútbol en Qatar 2022:

El ser humano es la única criatura que no solo vive la vida, sino que necesita celebrarla (...). En el caso de la última alegría que hemos vivido, sentimos que estamos bajo una misma bandera, nos saludábamos en la calle los que no se saludaban nunca; la celebración fue como una gran revancha, de mucho tiempo sin celebrar El ser humano es la única criatura que no solo vive la vida, sino que necesita celebrarla (...). En el caso de la última alegría que hemos vivido, sentimos que estamos bajo una misma bandera, nos saludábamos en la calle los que no se saludaban nunca; la celebración fue como una gran revancha, de mucho tiempo sin celebrar

Y añadió:

Fue una revancha porque no celebramos nada los argentinos; cuando tenemos días feriados por fechas patrias ni siquiera sabemos de qué se trata, estamos como desarraigados, vacíos, desconfiados, hemos perdido raíces, y la fiesta y celebración nos da pertenencia Fue una revancha porque no celebramos nada los argentinos; cuando tenemos días feriados por fechas patrias ni siquiera sabemos de qué se trata, estamos como desarraigados, vacíos, desconfiados, hemos perdido raíces, y la fiesta y celebración nos da pertenencia

Además de Ojea, la mesa ejecutiva de la CEA está integrada por el vicepresidente primero, monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza; el vicepresidente segundo, monseñor Carlos Alfonso Azpiroz Costa, arzobispo de Bahía Blanca, y el secretario general, monseñor Alberto Germán Bochatey, obispo auxiliar de La Plata.

La Iglesia, la inflación y la pobreza

image.png En el encuentro con Alberto Fernández, la Iglesia planteó su preocupación por la inflación y el aumento de la pobreza. Foto: Prensa Conferencia Episcopal Argentina.

Cabe recordar que la cúpula de la Iglesia católica se reunió en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández a mediados de diciembre y le expresó "su gran preocupación por la pobreza en el país", en el marco del tradicional saludo de Navidad.

"Los obispos expresaron al Presidente su gran preocupación por la pobreza en el país, en especial por el impacto negativo de la inflación en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, tanto de quienes tienen un empleo formal, informal o los que trabajan en la economía popular", precisó la CEA luego del encuentro en la Casa de Gobierno.

En un comunicado, destacaron "la necesidad de que todas las familias puedan celebrar la Navidad en paz y con dignidad", además coincidir en "la valoración del Magisterio Social del papa Francisco y su rol indiscutible lugar como líder mundial".

El próximo 13 de marzo se cumplirán diez años del papado de Francisco y la Iglesia realizará algún tipo de celebración al respecto. En esa línea, Alberto Fernández prometió que si es invitado a la próxima reunión de la Comisión Permanente, hacia marzo próximo, va a estar allí...

