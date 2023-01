De esa manera se podrá acceder a detalles como costo, formas de pago y duración ya que se trata de una actividad arancelada.

Recientemente se presentó como propuesta a la Escuela de Graduados, ésta la validó y la giró para su tratamiento al Consejo Directivo, donde obtuvo aprobación a fines de 2022 (previo paso por la Comisión de Enseñanza). La asistencia es semipresencial y virtual, por lo cual puede realizarse desde la casa, consta en el volante visible en redes sociales, precisó el matutino santafesino.

Consultado sobre el perfil de los contenidos allí promocionados (pensamiento cuántico, emociones y neurociencias, constelaciones familiares, hipnosis Ericksoniana, filosofía y espiritualidad, epigenética), Arias admitió que pueden resultar polémicos y los inscribió en “una paleta que se ofrece con diferentes posibilidades en relación a saberes no hegemónicos: desde medicina china, antroposófica y ayurvédica a homeopatía y acupuntura, entre otros”.

“Es un tipo de medicina no tradicional, un paradigma distinto vinculado con teorías holísticas que despierta interés y tiene mucho predicamento. Explora especialmente la interrelación mente-cuerpo en varios sentidos”, se explayó, y enseguida destacó: “En la Facultad no vedamos el acceso a difundir un conocimiento porque no se trate de una disciplina tradicional, porque tenga un enfoque alternativo”.

Críticas

Marisa Germain, psicóloga y magíster en Salud Pública, consultada por La Capital, se mostró “preocupada” frente a cursos académicos donde se desarrollan ejes como biodecodificación, neurociencia, hipnosis o constelaciones familiares y planteó que estos temas deberían discutirse en el seno del Comité de Ética de la Investigación de la universidad, del que oportunamente fue integrante.

Los tópicos mencionados por Germain suelen tener vínculos con la psicología en relación a la importancia del pasado de las personas y mucha gente suele inclinarse por esas prácticas en detrimento del psicoanálisis.

“Ese tipo de prácticas no cuenta con reconocimiento formal de las instituciones de la universidad en el campo psi, es decir en el campo de la psicología, de la psiquiatría. Si bien son novedosas, se han difundido socialmente, carecen de respaldo científico”, aseguró.

“Se hicieron conocidas, populares, sobre todo a través de las redes, y como hay gente que las demanda las instituciones comienzan a respaldarlas; a mí me preocupa que una de esas instituciones sea la universidad pública”, concluyó Germain.

