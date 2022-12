Planes de Ahorro: Peligro por estafas al comprar autos

Varias empresas discutieron los puntos más relevantes de las mismas, sobre todo en cómo funcionaba el sistema de cuotas a pagar. Se aclara que las cuotas no son fijas, sino que se actualizan con el valor del auto, y que no se debe sacar un plan de ahorro en un concesionario no oficial, o creer que existe una Casa Central o descuentos por venderse "directo de fábrica".

También se deja en claro que se puede renunciar al plan, pero el dinero se reintegrará una vez finalizado el tiempo estipulado en contrato.

Sin embargo, la advertencia de Acara llega cuando el Congreso empezó a debatir cambios en la normativa que rige el sistema de planes de ahorro, que acumula denuncias de consumidores por estafas y engaños.

Por iniciativa del diputado Víctor Hugo Romero (UCR), la Cámara Baja se propuso avanzar a partir de febrero con la discusión de una nueva norma que controle los planes de ahorro en la Argentina, cuya redacción original se remonta al año 1943:

Es un contrato muy turbio, difícil de entender, tiene una lógica de otra época, de los años '50 Es un contrato muy turbio, difícil de entender, tiene una lógica de otra época, de los años '50

