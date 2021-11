Pedido que la Justicia no duerma en el caso Lucas González

Lo voy a simplificar, pido Justicia nada más. No quiero venganza, no quiero nada. Esto no es política ni es grieta. Lo voy a simplificar, pido Justicia nada más. No quiero venganza, no quiero nada. Esto no es política ni es grieta.

lucas gonzalez 3.jpg Familiares y amigo de Lucas González realizan un acto frente al Palacio de Tribunales para reclamar justicia. Foto NA: DANIEL VIDES

La marcha

Durante la movilización hacia Talcahuano 550, Palacio de Tribunales, bombos, banderas y aplausos rodearon la columna principal de la marcha, en la que estaban los papás del menor para luego subir al escenario montado allí.

"Lucas no se murió, Lucas no se murió, Lucas vive en Varela, la p... madre que lo parió", cantaban a coro en el lugar.

Uno de los padres de los compañeros de Lucas, que también iban en el Volkswagen Suran en cercanías de la Villa 21-24, de Barracas, rescató al fiscal Leonel Gómez Barbella: "Le tenemos que agradecer porque la Justicia se está moviendo. Se salvaron de milagro, porque creo que fueron por todo. Y gracias a uno de los nenes que salió corriendo hoy estamos acá contando y pidiendo justicia por Lucas porque si no hubiese sido peor esto".

Los que están acá juegan a la pelota, no son delincuentes. Dejaron de ser acusados para ser víctimas. Automáticamente en el noticiero salió que eran niños que jugaban a la pelota e injustamente fueron detenidos. No le busquen otra cosa. No hay política. Pedimos banderas y velas porque las banderas argentinas y las velas nos representan a todos. Los que están acá juegan a la pelota, no son delincuentes. Dejaron de ser acusados para ser víctimas. Automáticamente en el noticiero salió que eran niños que jugaban a la pelota e injustamente fueron detenidos. No le busquen otra cosa. No hay política. Pedimos banderas y velas porque las banderas argentinas y las velas nos representan a todos.

El padre del chico que manejaba el Volkswagen Suran rompió en llanto y señaló a su hijo que desconsoladamente se abrazaba a una mujer.

Son delincuentes que trabajan con ropas de policías. Basta de Lucas. Empecemos a ser más gente. Él (su hijo) manejaba el auto, 4 nenes, no puede pasar eso. Nunca más un Lucas, nunca más. Son delincuentes que trabajan con ropas de policías. Basta de Lucas. Empecemos a ser más gente. Él (su hijo) manejaba el auto, 4 nenes, no puede pasar eso. Nunca más un Lucas, nunca más.

lucas gonzalez1.jpg Preparativos frente al Palacio de Justicia para el acto de reclamo por el asesinato del joven Lucas González. Foto NA: DANIEL VIDES

Los policías

Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que los acusados dijeron haberse bajado del auto Nissan Tiida de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 al grito de "policía" y con los chalecos identificatorios puestos, y que también hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del llamado 'chichón' que se ubican sobre el techo del rodado... porque no funcionaban.

Tras pasar la noche en una celda de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas fueron trasladados a los tribunales porteños cerca de las 7:00 y a partir de las 8:30 comenzaron a desfilar ante el juez Martín Del Viso.

Según las fuentes judiciales, ninguno de ellos aceptó responder preguntas pero realizaron un extenso y pormenorizado relato de cómo ocurrieron los hechos, y tanto Isassi como Nievas se quebraron en reiteradas oportunidades mientras explicaban las circunstancias del episodio en el que murió Lucas.

Los policías afirmaron que trabajaban en la villa 21-24 por una investigación ordenada por la Fiscalía 20 de la Ciudad vinculada a la venta de drogas y que tenían "como objetivo" un domicilio al cual venían controlando porque se sospechaba que era un búnker de drogas.

Según lo que relataron, vieron el automóvil Suran azul con Lucas González con sus 3 amigos adolescentes "en actitud sospechosa", detenido en la ochava de Iriarte, y que cuando retomó la marcha "hicieron un seguimiento".

"Nievas dice que cuando estaban por embestirlo, disparó cuatro o cinco balazos de frente a los pibes. López dijo que rodeó el automóvil por atrás y cuando escuchó los primeros disparos, también efectuó varios tiros. El único que no mencionó los disparos fue Isassi, quien no hizo ninguna referencia a esa situación", agregó la fuente consultada.

Según el relato que hicieron ante el juez, ninguno de los tres dijo haber visto armas en poder de los adolescentes, al tiempo que tanto Isassi como López interrumpieron en varias ocasiones su declaración porque se quebraron y lloraron.

Fuentes judiciales explicaron que, ahora, el juez tiene diez días para resolver las situaciones procesales de los imputados y que se espera para los próximos días la declaración de algunos testigos, entre ellos un hombre que paseaba un perro y que dijo haber presenciado el episodio.

lucas gonzalez 4.jpg Familiares y amigo de Lucas González frente al Palacio de Tribunales para reclamar justicia. Foto NA: DANIEL VIDES

Los 3 compañeros

Según Noticias Argentinas, los 3 compañeros de Lucas González -compartían entrenamientos de fútbol en el Club Barracas e iban juntos en el vehículo baleado por 3 agentes de la Ciudad de Buenos Aires, aseguraron que los policías no se identificaron antes y que ellos creían eran delincuentes.

Los 3 adolescentes que sobrevivieron a los disparos policiales reiteraron que acababan de salir de un entrenamiento de fútbol, compraron jugo en un kiosco y temían ser asaltados.

Los 3 lo declararon, vía zoom, ante el fiscal Leonel Gómez Barbella y el titular de la Procuvin (fiscalía de Violencia Institucional), Andrés Heim.

Los 3 contradijeron la versión que más temprano dieron ante la justicia los policías detenidos Gabriel Issasi, Fabian López y José Nievas.

Ante los fiscales, los 3 aseguraron que antes de detener el vehículo porque los policías los interceptaron no escucharon sirenas policiales, ni los efectivos se identificaron como tales.

Por ese motivo, los 3 explicaron que arrancaron la marcha del vehículo en el que iban y fueron baleados por los policías.

Además, aclararon los 3 que antes de ser baleados ellos en el interior del vehículo no hicieron ningún movimiento extraño que haya podido motivar la acción de los policías.

Ninguno de los 3 menores de edad pudo identificar a la persona que les 'plantó' la réplica de un arma en el interior del vehículo (inicialmente se dijo que ellos tenían un arma lo que luego quedó desmentido).

Según explicaron, ellos salieron corriendo del auto y se toparon con otros policías a quienes les pidieron auxilio. En tanto, recordaron, los 3 policías de la Ciudad imputados se quedaron en el lugar de los disparos.