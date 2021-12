Patricia Bullrich y su poder real dentro de la oposición

Tras esa ardua campaña que 'Pato' se puso al hombro, no hubo demasiados mensajes públicos de agradecimiento para la líder del PRO por parte de la dirigencia, a diferencia de la militancia 2.0 que además de agradecerle, critican constantemente el poco lugar que se le está dando a la siempre polémica dirigente opositora.

Pero ahora, el hecho más concreto que muestra que Patricia Bullrich tiene cada vez menos poder en Juntos por el Cambio se dio hace apenas pocas horas, cuando en la última reunión de la coalición todos le bajaron el pulgar a la exministra cuando propuso sancionar a los diputados nacionales que faltaron a la última sesión del Congreso donde el oficialismo logró aprobar las modificaciones a Bienes Personales.

En concreto, Bullrich Patricia pidió sanciones contra los diputados de Juntos por el Cambio -Álvaro González (PRO), Camila Crescimbeni (PRO) y Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical)- que se ausentaron del debate en la Cámara baja en la que el oficialismo se impuso por un voto para aprobar cambios en el Impuesto a los Bienes Personales.

Sin embargo, Bullrich fracasó en su intento de impulsar algún tipo de sanción y la iniciativa de la presidenta del PRO fue rechazada en la última reunión del partido en una votación de 14 a 1.

Incluso, se supo que en esa reunión se le pidió a la exministra de Seguridad que no trascendieran los detalles de la reunión y que el tema de los diputados faltantes en la sesión de Bienes Personales se diera por terminado.

Patricia Bullrich y el guiño a Javier Milei

De todas formas, la dirigencia de Juntos por el Cambio sabe que Patricia Bullrich es necesaria dentro del espacio, y en esa línea muchos temen por los reiterados guiños que la exministra de Seguridad le ha hecho al economista liberal y actual diputado nacional Javier Milei, que además obtuvo un excelente resultado en las últimas elecciones.

Incluso, una de las críticas que Patricia Bullrich le hace a Juntos por el Cambio es que la coalición debe "reconstruir el voto joven", y a Javier Milei le aplaude lo que causó en los jóvenes y a comprometerse con la política en el último tiempo.

"Yo he cultivado con él una relación, una amistad, así que lo felicité", dijo Bullrich cuando Milei sacó más del 13% de los votos en las primarias, y en ese momento remarcó que el economista hizo "una buena elección" y consideró que "Milei es un fenómeno interesante".

"Es joven, lleva a jóvenes. Yo tengo mucho más años en la política, y me parece que es un buen gesto felicitarlo y alentarlo a que siga", dijo. Y añadió: "Yo lo aprecio y le tengo simpatía".

A su vez, Bullrich aseguró que desde su lugar intentaría atraer a Javier Milei al espacio opositor: "Más adelante, cuando pasen estas elecciones, nosotros vamos a tratar de sumar absolutamente a todos, porque en esta elección nos ha dado resultado".

Sin embargo, ya Javier Milei fue tajante y aseguró que "con las palomas de Juntos por el Cambio" no haría ningún tipo de coalición, pero lo mismo no dice de Bullrich, que es uno de los "halcones" de la oposición, con quien no descarta incluso hacer una fórmula presidencial.

“No es descartable por la afinidad ideológica que tenemos”, dijo Milei con respecto a Bullrich.