Patricia Bullrich: "Mi preocupación es bajar la inflación"

image.png Maxi Pullaro y Carolina Losada, dos protagonistas de una interna caliente, juntos para apoyar a Bullrich.

Primeras medidas relacionadas con la economía

Respecto a lo que hará en caso de ser elegida en los comicios que tendrán lugar en menos de un mes, comunicó: "Vamos a ir a un plan integral que toque todos los aspectos de la economía, comenzando por la estabilidad económica con un presupuesto que sea equilibrado, con un Banco Central que deje de emitir. Esas van a ser las primeras medidas".

En esa línea, aseguró que su "preocupación fundamental en este momento es bajar la inflación", debido a que, haciéndolo, "el país va a poder entrar en una etapa de inversiones, de estabilidad, que le va a permitir a todos y cada uno comenzar a mover a sus provincias. Hay muchas que están en modo espera, que están sin producir porque no tienen insumos las empresas, no pueden exportar, no pueden realizar sus productos".

Dentro del contexto en el que se presentaba, declaró que pretende incluir dirigentes santafesinos en un eventual gabinete, considerando que es "una necesidad absoluta tener en el gobierno personas que representen cada una de las provincias. Tuvimos una experiencia de un gobierno muy porteño, que tenía poca capacidad de entender la realidad de cada provincia. Y sobre todo en las áreas importantes, en economía, en infraestructura. En seguridad no me lo puedo llevar a Maxi porque es el gobernador", dijo entre risas.

Con respecto al triunfo en la provincia de Santa Fe, Bullrich expresó su deseo de que eso "sea un impulso para que los santafesinos ayuden a quien han votado", y que "la mejor ayuda es tener un gobierno que esté a su lado, que los ayude, y los comprenda".

A eso le agregó con firmeza: "Conocemos los problemas de Santa Fe. El despacho presidencial va a estar allá, va a estar acá, en todos lados. Yo no me voy a quedar sentada en la Casa Rosada, sino que voy a ir por todo el país".

image.png Bullrich junto a Poletti, Pullaro y otros dirigentes.

Jóvenes y seguridad

En su recorrida aprovechó a dejarles un mensaje a los jóvenes, quien hoy en día muchos siguen el camino del candidato a presidente liberal, Javier Milei, y fue clara (tratando de invocarlos): "A los chicos hay que dejarlos volar, no quieren tener patrones, quieren laburar solos. No van a buscar un trabajo como quizás otra generación que iba a buscar un trabajo de dependencia, quieren hacer lo que quieren hacer, lo que les gusta. Bueno, hay que darles esa oportunidad, que lo puedan hacer acá. Con conectividad, con nuevas posibilidades, con nuevas empresas tecnológicas que los ayuden a hacer lo que les gusta".

Otro de los temas claves que son difíciles de obviar, y más en una ciudad que repercute día a día, es la inseguridad.

A raíz de eso, Bullrich detalló que "En términos de seguridad ya lo saben. Lo voy a ayudar a Maxi con todo. Ya dije que el 11 (respecto al 11 de diciembre), vengo a Rosario con un plan, con el gobernador, con el intendente, con todos los pueblos que también están sufriendo alrededor los mismos problemas, pero tenemos que erradicar de raíz las cuevas del narcotráfico en Rosario. Y sabemos cómo hacerlo. Maxi lo tiene absolutamente claro, ha trabajado siempre para eso, así que yo como presidenta lo voy a ayudar con toda la fuerza. Y no sólo va a venir el ministro de Seguridad, voy a venir yo a ayudar en ese operativo en la ciudad de Rosario", concluyó.

"¡ESTAMOS TERMINANDO CON EL KIRCHNERISMO!", así sintetizó Bullrich en redes sociales su visita a Santa Fe.

Sobre eso sumó: "No llegamos acá de casualidad, no ganamos en Santa Fe de casualidad. Ganamos porque somos la única fuerza que está terminando con el kirchnerismo en todo el país. No es improvisación: hace 20 años estamos dando juntos la pelea contra el populismo. Muchas gracias santafesinos por el apoyo en cada ciudad, en cada pueblo, en cada ruta de la provincia. #EsAhora. Y es para siempre".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1705999957214282131&partner=&hide_thread=false ¡ESTAMOS TERMINANDO CON EL KIRCHNERISMO!

No llegamos acá de casualidad, no ganamos en Santa Fe de casualidad. Ganamos porque somos la única fuerza que está terminando con el kirchnerismo en todo el país. No es improvisación: hace 20 años estamos dando juntos la pelea contra el… pic.twitter.com/3vzvHjNxqN — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 24, 2023

Más contenidos de Urgente24

Sin JxC ganando y sin Macri, LN+ se reinventa con Milei

Salud, en crisis: CADIME envía un mensaje a los candidatos

Hidrovía: "Paraguay nunca puso una moneda"

Índice Rubinsten: Inflación semanal +2% y "en baja"

Mauricio Macri ya no es cacique: Se le plantó un intendente