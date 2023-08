PASO 2023 en Salta: Votaciones cerradas y abunda el drama

yo vote en salta. escuela Jorge trevisan. no había boletas de milei. salí y lo dije. y no deje que entren hasta que trajeran las boletas. dijeron que ya habían echo el reclamo. o sea sabían que faltaban y no hicieron nada. dije trae de otras mesas!! y aparecieron. pic.twitter.com/5xqB0WBWaC