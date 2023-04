Oposición y gobierno junto a la DAIA recordaron el Holocausto

"Somos todos sobrevivientes. Porque si estamos hoy aquí es porque hubo quienes dieron la batalla contra la opresión, quienes lucharon contra la barbarie, quienes pusieron el cuerpo y la vida entera en ello. Honrarlos es hacernos cargo de la tarea de transmisión que nos compete. Para que nuestros muertos no mueran por segunda vez", completó.

Por su parte la cantante y actriz Cecilia Milone interpretó el Himno Nacional argentino, acompañada por la Orquesta de Mahler, el coro del Colegio Nacional Buenos Aires y el Ensamble Vocal Di Tella.

A todo esto el punto de mayor emoción lo marcó la presencia de seis sobrevivientes del horror nazi quienes hablaron y encendieron una vela cada uno en memoria de las millones de víctimas.

¿Cuáles son las batallas de hoy?

"Por un lado, eso mismo, la memoria, la concientización, esto que estamos haciendo juntos: revalidar nuestro compromiso con las víctimas de la Shoá. El mejor homenaje que podemos hacer por ellas es continuar con la educación y llegar cada vez a más personas con las lecciones que nos dejó la tragedia. Esa es la tarea que llevamos a diario en el Museo del Holocausto de Buenos Aires", Se preguntó el presidente del Museo, Marcelo Mindlin,

Lo escuchaban más retirados de las primeras filas el ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; la ex Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mónica Pinto; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; la rectora del Colegio Nacional Buenos Aires, Valeria Bergman; y el diputado nacional y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quienes subieron al escenario para recordar a Janusz Korczak, médico, escritor y educador judío asesinado durante la Shoá.

DAIA-acto-aniversario-holocausto-cck-15.jpg El encendido de las velas, el momento de mayor emoción, durante la recordación de la DAIA DAIA

Dos fechas que recuerdan a las víctimas

El 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración, una fecha resuelta por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y recuerda la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, sobre el final de la Segunda Mundial, en 1945.

La otra, en abril, elegida por el Estado de Israel y la comunidad judía mundial y recuerda el levantamiento, en 1943, por uno de los pocos judíos que quedaban en el Gueto de Varsovia. Estos enfrentaron al ejército nazi a su intento de trasladarlos a los campos de concentración y exterminio. El gueto fue totalmente destruido y sus habitantes masacrados.

