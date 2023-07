Omar Perotti y el Plan 25: La clave para justificar votos

Según los datos del Ministerio de Educación de la provincia, actualmente el 70% de las 1.440 escuelas primarias públicas santafesinas, ya implementó esta medida. En cuanto las privadas, el porcentaje es menor pero la idea está intacta para que en agosto todos sean partícipe de esta nueva medida.

A raíz de esto, el funcionario se reunirá este jueves con supervisores, coordinadores pedagógicos y equipos educativos de la Región VI para evaluar con detalles cada caso y poder determinar cómo actuar para que el alumnado pueda acceder a más tiempo de enseñanza.

Este programa puso primera en octubre del año pasado en 800 colegios rurales de la provincia y de ahí se fue extendiendo en suelo santafesino. Luego, cuando comenzaron las clases este año, un tercio de los institutos de Rosario ya contaban con una hora más de clases por día.

Ahora, el objetivo es que todas las primarias tengan cinco horas diarias.

"Son horas pensadas para favorecer la enseñanza de lengua y matemática con propuestas y modalidades diferentes", comentó López y apuntó que seguramente esto se verá reflejado en los resultados de evaluación de la calidad educativa 2023.

No todo es lo que parece...

El Ministerio de Educación de la provincia plasmó la decisión de alargar la jornada escolar en las escuelas primarias en junio del año pasado. Es por esa razón que Perotti accedió y firmó un acuerdo con el ministro, Jaime Perczyk.

Sin embargo, no todo es como muestran los funcionarios y frente a eso está la cruda realidad. Por lo cual, como todo, este pacto presentó cuestionamientos. A principios de ese mes, los gremios docentes se plantaron denunciando que Educación aún no había liquidado el pago de esas horas de clases. Ahora, si propones un plan que supuestamente viene a "mejorar", que sea al 100%, no dejando solamente una buena imagen pública ante la sociedad.

"Estamos recogiendo un malestar muy grande en todas las escuelas primarias del departamento Rosario. El Plan 25 es una estafa y un desastre, principalmente para los chicos", sostuvo por entonces el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, y advirtió que los docentes "Están trabajando en las peores condiciones".

Según datos de SADOP Rosario, hay apenas unos 35 colegios que ya están dictando cinco horas semanales de clases.

En porcentajes, esto representa "Apenas el 10 por ciento de las escuelas. Son muy pocas", advirtió el titular del sindicato, Martín Lucero.

El gremialista sostuvo lo comentado anteriormente en cuanto a los pagos "Hubo un atraso en el pago de sueldos, pero ya se regularizó", manifestó. A su vez, expresó que es cierto que es dificil conseguir maestras disponibles que tomen esas horas cátedra.

"En el caso de las horas que no pudieron tomar los mismos maestros de las escuelas, es difícil encontrar personal que se traslade sólo para tomar 40 minutos de clases. Es una realidad", indicó

image.png Extensión horaria: Perotti y Perczyk firmaron el acuerdo

Evolución favorable, según los de adentro

En aquellos complejos donde la extensión horaria ya está funcionando, parece tener un buen resultado según manifiestan. En base a eso, López detalló que "El gobierno nacional puso en marcha un dispositivo para evaluar el funcionamiento del programa y las devoluciones son la gran mayoría muy positivas".

La finalidad que se trata alcanzar es medir el impacto comunitario, institucional y pedagógico de la medida.

"En el aspecto socio comunitario se valora sumar tiempo de enseñanza. Sabemos que la medida puede modificar la organización familiar o complicar otras actividades del alumnado, pero se pudo superar. Lo mismo pasó en lo institucional, donde significó un esfuerzo acomodar o modificar horarios, por eso reconocemos el compromiso de los equipos directivos", sostuvo López.

"En lo pedagógico, los nuevos talleres son muy apreciados, sobre todo por los chicos y chicas, y además impactan en el desarrollo de las horas históricas", concluyó.

Será que este plan afianza los votos adjudicado al precandidato a diputado, Omar Perotti, en las próximas elecciones por hacer creer que está trabajando en la Educación, algo completamente esencial para el desarrollo humano. O quiere demostrar en poco tiempo todo lo que no logró en años. Dos preguntas que se harán los ciudadanos a la hora de ir a votar pero que al gobernador lo deja conforme.

