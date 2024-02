Oficialismo levanta sesión. Asume enorme fracaso legislativo

"Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder hay que ganar”.

Las primeras derrotas del oficialismo se dieron en el artículo 4 que contemplaba las facultades delegadas pretendidas por el Poder Ejecutivo. La oposición le puso un freno en los incisos h, i y j vinculados al control de los fondos fiduciarios, seguridad y energía.

miguel pichetto.jpg Miguel Pichetto criticó al oficialismo

Repercusiones sobre la fallida "ley ómnibus"

Desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza se lanzó un comunicado muy duro:

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", postearon tras el duro golpe del oficialismo en Diputados

En diálogo con el canal de noticias LN+, el titular de la bancada, Oscar Zago, llegó a nombrar a la provincia de Córdoba, sin mencionar al gobernador Martín Llaryora.

“Los gobernadores no cumplieron con su palabra. Hubo diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y los gobernadores no cumplieron con su palabra así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir dialogando. Me parece que se equivocaron. El que dice que no hubo diálogo miente” denunció el propio Zago

OSCAR ZAGO.jpg Oscar Zago, espada en diputados del oficialismo

Por su parte, el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, tampoco bajó el tono de la dura polémica:

"El trámite parlamentario había sido oscuro, hay que arrancar de cero. Esto significa que todo vuelve atrás y me parece que esto es también un fracaso legislativo de los que esperaban que esto salga. No me gusta hablar de victoria, pero es un fracaso de la estrategia legislativa de LLA Me gustaría que el oficialismo aprenda de sus errores, así no se legisla"

Mientras tanto, el diputado radical Martín Tetaz calificó a lo sucedido como un “gran error; sin antecedentes”

Además, el diputado Leandro Santoro (UXP) afirmó que "el retorno de la ley Bases a comisión es una derrota política del gobierno y un papelón histórico". Luego, aseveró que "se cae todo". Santoro añadió: "nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo".

Finalmente, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman fue categórica: "Tienen que empezar de cero. Ahora entendemos por qué nos dejaron afuera a los que nos habíamos opuesto al tratamiento de esta ley".

Para la legisladora, "el pase a comisión significa que la ley ha caído y tienen que empezar de cero, como si fuese cualquier otra ley".