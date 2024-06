OEI intenta apagar el incendio (o salir del escándalo en Capital Humano)

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) es un organismo multilateral que no puede ni ni desea quedar atrapado en la guerra argentina sobre gestión de los planes sociales. Urgente24 cree que lo que estaba antes era malo. Y lo que está ahora, sigue siendo malo. En la Argentina en general, y en esas áreas en particular, se ha estandarizado, aparentemente, la idea del lucro con el Estado, y la ganancia con la asistencia social. Esto sucedió durante toda la democracia recuperada (las Cajas PAN de Raúl Alfonsín, los Bonos Solidarios, los guardapolvos y la 'leche podrida' de Carlos Menem y el desastre con los Kirchner con la excusa que había que salir del 7mo. subsuelo pero en verdad se quería ganarle el GBA a Eduardo Duhalde, etc. etc.). Por supuesto que el Ministerio de Capital Humano es un desastre exclusivamente de Javier Milei, quien creyó -subestimación por ignorancia- que era posible simplificar la gestión de cuestiones tan diversas. Hay un problema de base en el organigrama. Despues, ni hablar de la designación de Sandra Pettovello, a quien Las Fuerzas del Cielo la arrojaron al Foso de los Leones.