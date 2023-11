Nito Artaza pidió votar a Massa y comparó a Macri con Milei

"Hay que respetar a los pibes, hay que respetar a los jóvenes que votan así. Hay que tratar de convencerlos, que ya llamaron la atención y lo pusieron en la agenda, que si llegan a perder no se desilusionen, que sigan interpelando a la política. Lo peor que nos podría pasar es la anomia, que no les guste la política. Porque si no hay política, chicas y chicos, hay dictaduras", determinó sobre el rol fundamental que hoy en día tienen los más chicos al emitir su voto.

"Estuve también dialogando con jóvenes, sobre la importancia de la política para mejorar la calidad de vida y un un futuro mejor. #massapresidente", fue otro de los tuits que compartió Nito.

Argumentos

Por su parte, "Nito" también aportó su punto de vista sobre el proyecto de unidad nacional al que llama el Ministro de Economía. "Significa respetar al otro, escuchar las otras campanas, sumar a los mejores, no solamente llegar a un gobierno y hacerlo sectorial", manifestó.

Consultado sobre por qué los argentinos deben elegir a Massa en la segunda vuelta, respondió que él "Tiene la capacidad y la inteligencia para hacerlo, lo ha demostrado de su experiencia como legislador y también desde el Poder Ejecutivo".

"Massa escuchó las PASO y tomó más de cien medidas para, por lo menos, paliar la situación de los trabajadores: aumentando el salario básico, sacándoles ganancias a los trabajadores, fue histórico, o el IVA los productos de la canasta familiar. Y lo que va a seguir haciendo", precisó.

Como instancia final, habló sobre aquellos que votan en blanco y pidió que tomen una decisión. "Es respetable, pero ya que tenemos la democracia, con lo que costó, con las interrupciones con los golpes militares, disfrútenla, tomen un compromiso", concluyó.

