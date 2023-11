El Papa Francisco abre la Iglesia a las personas LGBTIQ+

image.png El papa Francisco y el Obispo Víctor Manuel "Tucho" Fernández.

De esta manera, la Santa Sede estableció la doctrina en un intercambio epistolar con el Obispo brasileño, resaltando que "la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada persona con su vida trabajada", sostiene el texto.

En efecto, la respuesta de Fernández explicó que "la Iglesia debe llamar siempre a vivir plenamente todas las implicaciones del bautismo recibido, que debe ser siempre comprendido y desarrollado en el marco de todo el camino de la iniciación cristiana".

Transexuales y el bautismo

"Un transexual, que además ha sido sometido a un tratamiento hormonal y a una cirugía de reasignación de sexo, puede recibir el bautismo, en las mismas condiciones que los demás creyentes, si no se dan situaciones en las que exista riesgo de generar escándalo público o desorientación entre los fieles".

"En el caso de niños o adolescentes con problemas de carácter transexual, si están bien preparados y dispuestos, pueden recibir el bautismo", continuó el Vaticano.

El Vaticano rechaza la ideología de género Pero el Vaticano pone reparos al peligro de escándalo...

Una persona trans también puede ser testigo de boda o padrino de una persona bautizada:

En determinadas condiciones, un transexual adulto que además haya pasado por un tratamiento hormonal y una cirugía de cambio de sexo puede ser admitido para el papel de padrino o madrina En determinadas condiciones, un transexual adulto que además haya pasado por un tratamiento hormonal y una cirugía de cambio de sexo puede ser admitido para el papel de padrino o madrina

Sin embargo, agregan:

Dado que esta tarea no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permite si existe peligro de escándalo, de legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial Dado que esta tarea no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permite si existe peligro de escándalo, de legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial

En cuanto a la posibilidad de atestiguar en una boda, la misiva indica que "no hay nada en el derecho canónico universal vigente que prohíba a una persona transexual ser testigo en una boda". Por otra parte, en relación con los hijos de relaciones homoafectivas, el cardenal Fernández indica que "para que el niño sea bautizado debe existir una esperanza fundada de que será educado en la religión católica".

