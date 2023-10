El papa Francisco parece predicar en el desierto

papa francisco.jpg Papa Francisco

El temido enfrentamiento entre Israel y Hamás se ha desencadenó cuando la organización palestina lanzó, ayer sábado 7/10, un ataque combinado sin precedentes contra el Estado judío que tuvo como primera respuesta un bombardeo israelí masivo de la Franja. La explosión de violencia amenaza con extenderse a otras zonas de la región —el primer balance provisional es el de centenares de muertos y heridos en ambos bandos, en su mayoría civiles— y las consecuencias políticas no pueden ser otras que la inestabilidad y el reforzamiento de las posiciones más radicales que consideran la paz no ya inalcanzable, sino una solución no deseada a un conflicto enquistado desde hace ya 56 años.