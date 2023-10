Alfredo Cornejo: "No me imagino tener que elegir entre Frankenstein o Drácula"

A dos semanas de las elecciones presidenciales, en Juntos por el Cambio prefieren mantener el optimismo respecto al futuro de Patricia Bullrich. Y es que si bien la mayoría de las encuestas dejan fuera de juego a la líder del PRO y predicen un escenario de ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa, en la oposición "no pueden imaginarse" que el Gobierno tenga chances de seguir en competencia debido a la pésima administración que lidera Alberto Fernández. En ese contexto, el senador nacional y gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, ironizó sobre Massa y Milei y disparó: "No me imagino tener que elegir entre Frankenstein o Drácula".