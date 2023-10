Polémica en Venezuela por la película elegida para los Oscar

De acuerdo con Vicentini, el comité encargado de escoger la película estaba compuesto por personas que no eran reconocidas en la industria cinematográfica.

"Se supone que este comité está integrado por personalidades con trayectoria y experticia en el mundo del cine y, este año, nos reportan la presencia de personas desconocidas y completamente ajenas que lo integraron", indicó.

Además, denunció que uno de los miembros del comité era parte del equipo técnico de la película 'La Sombra del Sol', la que resultó seleccionada.

"Lo normal y lo correcto, que ha ocurrido en años previos, es que si uno de los miembros del comité trabajó en alguna de las películas en competencia debe retirarse de la votación por conflicto de intereses (…) La ANAC debería responder por esto", recalcó.

Las disculpas de Diego Vicentini

La denuncia de Vicentini desató una ola de comentarios, la mayoría a favor del director de 'Simón', quien luego salió a pedir disculpas y a aclarar que su intención no era perjudicar a la película 'La Sombra del Sol'.

"Al equipo de La Sombra del Sol les quiero pedir mis sinceras disculpas por el efecto negativo que les pudo haber causado el video de nuestra denuncia. Yo, Diego, pude haber sido más cuidadoso con mis palabras. De corazón, les pido disculpas", dijo en otro video.

El venezolano también aclaró que su denuncia era contra la ANAC, que fue la encargada de seleccionar la película que irá a la edición 96 de los Premios Oscar.

“Cuando las cosas no se hacen bien, debemos denunciarlas. Y sí, es cierto también que un miembro de su equipo participó en el comité de selección cuando eso viola las reglas del proceso y eso nos perjudicó a nosotros”, reiteró.

“Nuestra denuncia es sobre el proceso de selección. Donde se violaron las reglas y no se hizo de manera correcta. Eso no tiene nada que ver con los méritos artísticos de La Sombra del Sol y quienes son ellos como personas y profesional. Esto no es un ataque contra otra película, si no una denuncia con algo ocurrido en contra de Simón", destacó Vicentini.

