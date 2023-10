Visita del Papa y voto católico, primer paso de Sergio Massa

Y sin perder tiempo, comprometió al voto católico:

No hay dudas que frente a un pueblo absolutamente creyente, desde acá le decimos que desde el 10 de diciembre, gobernando la Argentina, vamos a trabajar para que en el 2024 nuestro Papa Francisco visite la Argentina No hay dudas que frente a un pueblo absolutamente creyente, desde acá le decimos que desde el 10 de diciembre, gobernando la Argentina, vamos a trabajar para que en el 2024 nuestro Papa Francisco visite la Argentina

Y continuó:

No hay duda que frente a los que plantean el sálvese quien pueda, vamos a construir la Argentina de un Estado protector y presente No hay duda que frente a los que plantean el sálvese quien pueda, vamos a construir la Argentina de un Estado protector y presente

"Con compromiso, con fervor por nuestra patria, abrazando al que piensa distinto. Barrio por barrio, casa por casa, fábrica por fábrica, todavía nos queda ir a buscar. Vamos a construir una nueva mayoría, mostremos que somos más los argentinos, que amamos nuestra patria. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina!", cerró Sergio Massa.

javier-milei-papa-francisco.jpg A último momento, Javier Milei negó los dichos de Benegas Lynch y afirmó que si el Papa viene al país lo recibirá "con todos los honores de jefe de Estado" y con el reconocimiento de "alguien que es el líder espiritual de los católicos"... Pero ahora Sergio Massa, se le adelantó.

Javier Milei, lejos del Papa

En el primer debate presidencial, increpado por Sergio Massa, por "haber descalificado al argentino más importante de la historia", Javier Milei dijo haberse disculpado con la Iglesia, disculpas que nadie pudo confirmar aunque allegados al candidato de La Libertad Avanza procuraban discretamente un encuentro con la cúpula del Episcopado para acercar posiciones.

En tanto, en el tramo final de la campaña se conocieron declaraciones del Papa a la agencia 'Télam' en las que decía tenerle "mucho miedo a los flautistas de Hamelin", en alusión a la leyenda alemana que narra a un flautista que con el sonar de su instrumento conducía encantadas a las ratas hasta un río donde perecían ahogadas. "Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente", dijo. Y completó:

Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo, que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos del mesianismo Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo, que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos del mesianismo

Por supuesto, no aclaró si se dirigía a los jóvenes que, según las encuestas, votarían a Javier Milei atraídos por ser una figura novedosa de la política.

Pero en el acto de cierre de campaña de Javier Milei, su referente intelectual Alberto Benegas Linch dijo ser partidario de que si el libertario llegaba a la presidencia, rompería relaciones con el Vaticano. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se mostró "azorado" y afirmó que lo que el país necesita es unidad y no una nueva grieta.

Como era de esperarse, Javier Milei negó tener esos planes, dijo que lo de Benegas Lynch fue personal y señaló que si el Papa viene al país lo recibirá "con todos los honores de jefe de Estado" y con el reconocimiento de "alguien que es el líder espiritual de los católicos" Como era de esperarse, Javier Milei negó tener esos planes, dijo que lo de Benegas Lynch fue personal y señaló que si el Papa viene al país lo recibirá "con todos los honores de jefe de Estado" y con el reconocimiento de "alguien que es el líder espiritual de los católicos"

También, fuentes cercanas a Francisco aclararon que la visita del Papa a la Argentina no depende de quien gane las elecciones porque él va a encontrarse con los católicos en particular y los argentinos en general, no con los gobernantes.

Pero al líder libertario, que terminó este domingo relegado por casi 7 puntos, claramente, se le anticipó en una rápida jugada, Sergio Massa...

Otras noticias de Urgente24

Litio: Desde Canadá, Techint desembarcó en el NOA

PBA: Los que arrasaron, ascenso camporista y los consuelos para JxC

Caos en Aeroparque y Ezeiza: Paro sorpresivo y nuevas cancelaciones

Sergio Massa ganó la elección y va a balotaje con Milei

Inminente ruptura en JxC por a quién votar en el balotaje