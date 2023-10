“La principal fuerza política opositora que venía de sacar en 3 elecciones más del 40% de los votos -que nunca había pasado en la Argentina desde Perón hasta acá con una fuerza política no peronista-, hoy estaría perdiendo 20% de los votos. Tendrán que hacer un nivel de autocrítica fenomenal que no sé si tendrán tiempo de hacer porque vamos a un escenario de balotaje y los dirigentes de JxC no tienen una postura única en cómo moverse de ahora en adelante y hay un riesgo muy importante de que JxC empiece un proceso de fractura desde mañana mismo cuando tengan que decir a quién apoyarán en el balotaje ”, completó Catterberg.