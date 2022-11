Muerte en la "Cueva de Jimbo": La negligencia terminó en tragedia

Un turista muere al caerle en la cabeza un gran trozo de hielo en una caverna de la Patagonia

Gabriel Willink, Jefe de Guardaparques del Tierra del Fuego, declaró:

No hay excursiones habilitadas para realizar ese circuito, porque está prohibida su visita. Hay algo que no podemos manejar, que es la difusión en las redes sociales, donde constantemente muestran fotos del lugar, que es muy bello, pero nadie comparte que es peligroso. Nosotros venimos remarcando esto, pero la gente lo busca a través de páginas alternativas y va igual. No hay excursiones habilitadas para realizar ese circuito, porque está prohibida su visita. Hay algo que no podemos manejar, que es la difusión en las redes sociales, donde constantemente muestran fotos del lugar, que es muy bello, pero nadie comparte que es peligroso. Nosotros venimos remarcando esto, pero la gente lo busca a través de páginas alternativas y va igual.

El Intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego, Marcelo Ochoa, ya había advertido los peligros que tienen algunos espacios naturales. Comentó que los turistas llegan a esos puntos por la aplicación Wikiloc, allí los usuarios pueden almacenar y compartir rutas al aire libre georreferenciadas (especialmente con GPS) y puntos de interés.

Luego de que Dennis, quien encabezaba la fila para entrar a la cueva, recibiera el impacto del gran trozo de hielo, el resto del grupo fue a su rescate inmediato. Uno de los turistas estaba registrando el hecho y, en el video, se ve por unos instantes el cartel que advierte sobre la prohibición de paso.

image.png

Personal del Grupo de Especialistas en Alta Montaña (GEAM) dependiente del Escuadrón Núcleo “Ushuaia” de Gendarmería Nacional fueron alertados por parte de la Comisión de Auxilio sobre un turista que había recibido un golpe en la cabeza y que se encontraba con signos vitales bajos. Al llegar al lugar, el grupo de rescatistas de la provincia constató la muerte del visitante, por lo que se inició su descenso mediante el uso de una camilla de rescate Sked, diseñada con un sistema de poleas para intervenciones en altura, espacios profundos o confinados.

¿Quién era Dennis Cosmo Marin?

Dennis era brasilero pero cultivaba un estilo de vida sin fronteras. Oriundo de San Pablo, recorría el mundo en una Volkswagen Van junto a su gato. Llevaba meses viajando por la Argentina y se hospedaba en un camping de Río Pipo, en los alrededores del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Marin solía escribir reseñas de cada lugar que visitaba y en la red social Instagram compartía todas sus aventuras, teniendo más de 3.000 seguidores. De acuerdo a sus posteos, el brasilero estuvo en Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, antes de dirigirse al sur del país. El hombre era un fanatico del senderismo y amaba las actividades de riesgo.

image.png Dennis en un puente de 60 metros de altura en Grota Funda, Río Grande del Norte. (Foto sacada de Facebook)

Comenzó en el 2018 su primer viaje largo desde San Pablo y de regreso, donde recorrió todo el litoral brasilero durante un año y medio. Durante el 2020 con la pandemia, no pudo viajar mucho por varios meses hasta que se reactivó su deseos de viajar en el 2021.

image.png Uno de los posteos de Dennis en Instagram: su camioneta y su gato. (Foto sacada de Clarin.com)

La caminata hasta la Cueva de Hielo del Cañadón de la Oveja les llevó unas cuatro horas. El acceso al sendero de La Laguna del Caminante está cerrado al público y está expresamente prohibida la visita a la cueva. Según se explicita en el comunicado del parque, la llamada de auxilio al 103 de Defensa Civil fue a las 16.

El rescate no pudo ser vía helicóptero debido a las condiciones climáticas, por lo que recién a las 2:30 de la mañana del jueves pudieron bajar el cuerpo para poder ser trasladado a la Ciudad.

Debido al incidente, se dió inicio de una causa judicial en el Juzgado de Instrucción N°1 de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler, quien ordenó la autopsia de la víctima y dispuso a los oficiales correspondientes la toma de declaraciones testimoniales.

------

Más contenido en Urgente24:

Alucinante: La mejor ciudad del mundo para viajar

Más emisión: El Previaje 4 ya tiene fecha confirmada

Flybondi y JetSmart lanzaron pasajes a precio ganga

Pónganse cómodos: Revelaron cuánto durará Avatar 2

Cuenta regresiva para el Mundial y Messi estrena en Netflix