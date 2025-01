Martín Yeza no entiende: O el jefe es Javier Milei o Mauricio Macri, no ambos

Una vez más habrá que explicarlo, a ver si Martín Yeza (diputado nacional PRO / PBA) lo entiende: Javier Milei no sabe negociar y no le interesa. Lo que Javier Milei llama "acordar"' es el reconocimiento de que él es el jefe del espacio. No habrá Mesa Directiva ni nada que pueda, además, quitarle autoridad a Karina Milei. Por eso la idea de Mauricio Macri no ha funcionado y sí la de Patricia Bullrich. Pero sucede algo más grave todavía: al menos 3 colaboradores de Milei, comenzando por Guillermo Francos, le han recordado a Milei lo mal que les fue a Ricardo López Murphy, Ernesto Sanz y otros que hicieron 'alianzas' con Macri.