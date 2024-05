Martín Llaryora sobre Milei: "Ahora no tiene más excusas"

“Un plan fiscal sin un plan productivo no tiene largo aliento. En definitiva, si vas a una depresión, se te van a caer todos los impuestos. ¿Quién te va a pagar ganancias si no tiene trabajo? Tenes que intentar que los ingresos no se caigan. Va a bajar la inflación pero muchos van a dejar de producir. Esto no es sostenible en el tiempo”, explicó.

Por otra parte, consideró difícil el rebote en “v” que vaticina el oficialismo. “Cuando una cadena productiva se rompe por recesión, no se reactiva al otro día. Estamos a punto de entrar en depresión. Seguir licuando no es posible”, sentenció.