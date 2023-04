Mario Negri sufrió un robo que le viene bien a JxC

mario negri.jpeg Mario Negri fue asaltado en Córdoba.

En Córdoba, es sabido que Juntos por el Cambio tiene una pata de campaña puesta sobre el tema de la inseguridad. Con una situación potencialmente descontrolada entre robos piraña, narcomenudeo y ataques contra casa y vehículos, la oposición no perderá oportunidad de acentuar la presión sobre una de las temáticas que más preocupan a los votantes según las encuestas.

De hecho, el oficialismo ahora representado por Martín Llaryora es consciente de que un tropiezo en materia de seguridad de aquí al 25 de junio podría sentenciar una elección que, por el momento, se plantea como peleada. Por eso mismo, la Provincia reforzaría la presencia policial en las próximas semanas sobre todo en Córdoba Capital, centro provincial del delito.

Afortunadamente para todos (tanto a nivel humano como político), el robo sufrido por Mario Negri no pasó a mayores. Aunque un escenario más complejo le podría haber valido un duro golpe al peronismo.

Jefa de Policía, en el ojo de la tormenta

Casi en simultáneo con la denuncia de Mario Negri, la Jefatura de Policía de Córdoba organizó este lunes por la mañana una conferencia de prensa donde autoridades aseguraron que Córdoba “no está desbordada por la inseguridad”. La coincidente declaración surgió por cuenta de la Jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, quien fue puesta en cuestión por la oposición hace ya un tiempo.

“La Policía de la provincia no está desbordada. Nosotros trabajamos permanentemente para combatir el delito, lo que no significa que eso no vaya a ocurrir”, señaló. La semana pasada, un escalofriante video de dos delincuentes en moto empuñando un arma a la salida de un colegio generó indignación en Córdoba y provocó el despliegue de un operativo especial para instituciones educativas.

“La Policía no está desbordada por la delincuencia, tenemos móviles y tecnología suficiente para trabajar contra la delincuencia. Por supuesto que sabemos que hay víctimas de inseguridad y lo reconocemos. Pero esto no significa que nosotros dejamos de hacer nuestra tarea”, explicó la Jefa.

