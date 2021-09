La precandidata a diputada por el espacio de Juntos respondió a ello:

El kirchnerismo en una denuncia pone en duda lo que tengo porque es lo único que tengo, que compré hace dos años y está en mi declaración jurada pública que hice antes de dejar la gobernación, hace dos años

Además, explicó: “Es el resultado del trabajo de toda mi vida, de la venta de mi casa anterior cuando me divorcié y de la mitad del auto que tenía con mi exmarido. Una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de 10 años”.

Y dijo en alusión episodios que están incluidos en causa de corrupción dentro del universo kirchnerista:

Eso es todo lo que tengo y lo puedo explicar, lo puedo demostrar. No tengo más nada que explicar porque no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad con dólares guardados, no tengo bolsos que explicar, no tengo hoteles ni otras propiedades. A mí la política no me hizo rica

"Puedo explicar de qué vivo hace 20 años, sin haber tenido nunca una denuncia por corrupción", disparó la ex gobernadora bonaerense.

Además, consideró que "es una manera de funcionar" del kirchnerismo, y agregó: "Todo esto pasa porque como no tiene sustento, como no es real, la gente se olvida y la Justicia lo desestima".

"No somos todos lo mismo y eso es lo que les molesta. Les molesta lo que no pueden explicar, por qué esta vicepresidenta tiene varias causas por corrupción que no pudo explicar todavía", subrayó.